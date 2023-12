La última locura de Tinder: una suscripción de 500 dólares al mes para enviar mensajes directos sin match

Tinder sigue evolucionando para ofrecer otras maneras de conocer a la persona con la que iniciar una relación duradera o simplemente sea un encuentro ocasional que no llegue a más. Justo al poco de la última actualización, ahora la app para ligar ha anunciado la llegada de una nueva suscripción llamada SELECT que tiene un coste de 499 dólares mensuales.

Hay un dicho bien conocido en el refranero español que dice que poderoso caballero es don Dinero, que bien se podría usar para esta nueva experiencia que elimina ciertas barreras en los match y en el algoritmo de la app, para que incluso en el tiempo fuerce a ciertos perfiles al bloqueo de los mensajes directos.

Y se debe principalmente porque un usuario con esta suscripción va a tener la capacidad dos veces a la semana del envío de un mensaje directo sin hacer match. Es decir, que incluso si no se da a me gusta a su perfil, al rato uno se puede encontrar con el mensaje directo del suscriptor SELECT sin que se pueda hacer prácticamente nada. Bueno, sí: bloquear al usuario o simplemente ir a ajustes para no recibir nunca más mensajes directos.

Así es Tinder SELECT

Tinder este año se ha encontrado con dos competidores inesperados en España con Bumble y Hinge, dos apps que tienen un enfoque distinto en el envío del primer mensaje cuando se hace match. En ambas apps, cuando se hace match, la chica es la única que puede enviar el primer mensaje, dejando al chico en un segundo plano esperando a recibir el mensaje con el que poder iniciar la conversación. En Tinder cualquiera puede enviar ese primer mensaje.

De todas formas, Tinder sabe que esta suscripción solamente la va a usar un 1 % de sus suscriptores, así que tiene un poco de margen para que SELECT no se convierta en una forma de 'asaltar' a cualquiera en su app de ligar. De hecho, Tinder denomina a esta suscripción como un club exclusivo que ofrece un acceso inigualable en Tinder. Estas son todas sus ventajas:

Ahora puedes enviar un mensaje directo sin haber hecho match hasta dos veces por semana.

sin haber hecho match hasta dos veces por semana. Sáltate la cola : las personas que te gustan verán tu perfil sin difuminar en la sección 'Le gustas'; incluso si no tienen una suscripción a Tinder Gold o Platinum. También aparecerá como prioritario en esa sección.

: las personas que te gustan verán tu perfil sin difuminar en la sección 'Le gustas'; incluso si no tienen una suscripción a Tinder Gold o Platinum. También aparecerá como prioritario en esa sección. Estatus especial : usa el distintivo exclusivo SELECT en tu perfil. Se puede optar a desactivarlo.

: usa el distintivo exclusivo SELECT en tu perfil. Se puede optar a desactivarlo. Modo SELECT : echa un vistazo y déjate ver por los perfiles más populares.

: echa un vistazo y déjate ver por los perfiles más populares. Experiencia VIP : las plazas para este club están limitadas a menos de un 1 % de los usuarios.

: las plazas para este club están limitadas a menos de un 1 % de los usuarios. Acceso anticipado : sé uno de los primeros en usas las nuevas funciones.

: sé uno de los primeros en usas las nuevas funciones. Se puede usar esta suscripción al mismo tiempo que Tinder Plus, Gold o Platinum.

Tinder también aclara que esta nueva suscripción solamente se puede solicitar a través de tinder.com/SELECT y hay una serie de requisitos para poder acceder: tener 5 intereses, 4 fotos, bio de 15 caracteres mínimo, indicar que se busca una relación y estar verificado por foto. Toda la información la ha hecho disponible desde su página de soporte en España vía Xataka.

El hecho es que un perfil que sea atractivo, sea chica o chico, en una app como Tinder, al lograr numerosos match se recibe una cantidad ingente de notificaciones por parte de los usuarios que no reciben una respuesta. Como no, es casi imposible gestionarlas y algunos de esos match se quedan sin la respuesta del chico o chica; llegando algunos al acoso, insultos o mensajes uno detrás de otro esperando la respuesta de su 'match'.

Por este mismo motivo Bumble y Hinge están siendo la alternativa perfecta para esos perfiles atractivos, que día sí y día no se encuentran en la barra de estado de su móvil con decenas de mensajes de personas que por uno u otro motivo no van a recibir una respuesta.

