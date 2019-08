Amber busca el apoyo de Henneo para lanzar la OPA sobre Prisa tras la salida de De Yarza de Vocento

Las aguas bajan revueltas en Prisa. Amber, el principal accionista de la compañía con un 29% del capital, sigue buscando socios españoles para lanzar la opa sobre el editor de El País, lo que le permitiría tener el control de la gestión de la compañía. EL ESPAÑOL ya ha publicado que la tarea no ha sido fácil y que se resiste la llegada de este socio financiero de capital local.

Sin embargo, ahora se abre una nueva vía para el fondo internacional liderado por Joseph Oughourlian y, paradójicamente, a raíz de los últimos acontecimientos producidos en Vocento, uno de los competidores más importantes de Prisa.

El editor de del diario ABC ha vivido una guerra interna en las últimas semanas en la que el bando rebelde liderado por Santiago Bergareche y Fernando de Yarza intentó desbancar al consejero delegado, Luis Enríquez. En una reunión extraordinaria realizada a comienzos de junio, la salida de Enríquez estuvo sobre la mesa, pero no consiguieron los votos necesarios para sustituirle por Iñaki Arechabaleta.

Tres semanas después Fernando de Yarza, Gonzalo Urquijo y Santiago Bergareche presentaban su dimisión como consejeros y escenificando su rendición en la batalla por intentar desbancar a Enríquez que se libró durante los dos últimos tres meses, pero que ya llevaba enquistada por lo menos dos años.

Centrar el tiro solo en Prisa

¿Y qué tiene que ver esto con Prisa y Amber? Precisamente Henneo y su presidente, Fernando de Yarza, fueron uno de los inversores nacionales que el fondo contactó hace unos meses para asaltar Prisa, pero el grupo aragonés declinó la oferta argumentando que preferían centrarse en su inversión en Vocento donde controlan el 3% del capital.

Como ha contado este periódico la aspiración de De Yarza era tener un mayor peso en la gestión del grupo aunque tras los intentos renunciase finalmente al consejo de administración al que había vuelto en 2016. Conscientes de esta situación en Amber retomarán contactos con el editor aragonés para buscar el necesario apoyo para lanzar la Opa a Prisa. Consideran que la relación entre De Yarza y Oughourlian es buena y que las posibilidades de que Henneo se embarque en este aventura son favorables.

Para nadie son un misterio las intenciones de Henneo (editor de Heraldo de Aragón y 20 Minutos) de entrar en Prisa, en momentos en que se buscaba la salida de Juan Luis Cebrián hace un par de años, y ahora ya no tiene el foco de Vocento, lo que le permitirá centrar el tiro exclusivamente en el editor de El País y Cadena Ser.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, Amber Capital lleva semanas buscando socios españoles para poder lanzar una oferta pública de adquisición (opa) sobre el grupo. En estos momentos, el fondo inversor liderado por Oughourlian controla el 29,67% de la compañía, en el límite del 30% a partir del cual la ley obliga lanzar una opa por el 100%.

Apoyo institucional español

A finales de junio, Amber elevó levemente su posición enviando una señal al mercado de que quieren seguir creciendo. Con la venia de Moncloa y Pedro Sánchez -cercano a Oughourlian - las informaciones confirmadas por este periódico indican que la idea de Amber es poder lanzar esta opa lo antes posible, pero antes necesita apoyo institucional de empresas españolas como Henneo.

Oughourlian es consciente de que un fondo de inversión no puede controlar directamente el primer grupo de medios de comunicación en España. “No sería una buena señal y generaría el rechazo en círculos empresariales y políticos”, dice una fuente familiarizada con la situación. Es por ello que el objetivo es articular la opa a través de otras compañías que tengan mejor “prensa” y que cuyo apoyo sea coordinado por el fondo Amber.

El objetivo principal no es otro que intentar cambiar el equilibrio de poderes dentro del grupo de comunicación, actualmente bajo la presidencia no ejecutiva de Javier Monzón, representante del Banco Santander y también presidente de Openbank. La relación entre Oughourlian y Monzón se ha ido debilitando en los últimos meses y el nombramiento del primero como vicepresidente no ha calmado los ánimos.