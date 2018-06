Castelo sigue fuera de Los 40 un mes después de las acusaciones por acoso

Hace un mes, el caso Antonio Castelo estalló en las manos de Prisa Radio cuando varias mujeres denunciaron en Instgaram comportamientos inadecuados del cómico, colaborador del programa Yu no te pierdas nada (Los 40) y de A vivir que son dos días (Cadena Ser). Las denuncias en redes sociales apuntaban a acoso sexual, incluidas menores de edad.

La primera reacción de Yu no te pierdas nada, presentado por Dani Mateo, fue emitir un comunicado en el que recordaron su posicionamiento histórico contra el acoso y abuso a mujeres, pero también advirtieron que las redes sociales no eran el lugar donde “en un país democrático se decide quién es o no culpable de algún delito”.

“Por eso vamos a intentar -aunque creednos, es difícil- mantener la calma en estos días. Y a los yusers les decimos… que tomaremos las decisiones correctas. Que esas decisiones serán acordes con lo que consideramos justo y siempre hemos defendido”, concluían.

La postura de toda la gente que formamos YU sobre el asunto. Espero que tengáis paciencia y que seáis comprensivos. Gracias. pic.twitter.com/XFAvezszMd — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 9 de mayo de 2018

Pacto de silencio en La Ser

Lo cierto es que desde este anuncio Antonio Castelo desapareció de Yu no te pierdas nada y de la mesa de cómicos de Javier del Pino en A vivir que son dos días. Ha pasado un mes desde entonces y el cómico no ha vuelto a participar en ningún programa de Prisa Radio.

Mientras, la Cadena Ser ha guardado silencio absoluto durante las últimas cuatro semanas. Un sorprendente pacto de silencio en el que los populares comunicadores de la casa, reconocidos defensores de los derechos de las mujeres y críticos con los abusos y acoso a las mujeres. Pepa Bueno, Ángels Barceló, Javier del Pino y Carles Francino no hay realizado ninguna crítica ni pronunciamiento público sobre el tema.

Durante este tiempo se ha puesto en marcha al menos una investigación interna para aclarar el caso y depurar responsabilidades. Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL indican que no se puede culpar a Castelo antes de que concluyan estas indagaciones de la propia cadena, las que en cualquier caso no tienen un carácter de denuncia formal.

¿Volverá Castelo?

Pese a ello, “la cosa no pinta bien”, indican estas mismas fuentes indicando que “tendrá muy difícil volver a algunos de los programas en los que colaboraba". El principal problema es que Yu no te pierdas nada es un espacio dirigido a un jóvenes y adolescentes, por lo que las acusaciones sobre Castelo son de especial sensibilidad, ya que afectan directamente a personas de un perfil que constituyen el ADN del programa.

El propio Castelo publicó en sus redes sociales el pasado 17 de mayo que se tomaría "un par de semanas" de descanso: “Hola a todos! Para todos los que os estáis interesando, he pedido un par de semanas de vacaciones en la radio. Volveré con energía pronto!” Es el último mensaje que ha escrito en twitter.

¿Volverá Castelo? En la Ser prefieren guardar silencio aunque, de momento, seguirá sin aparecer en la cadena, al menos hasta la próxima temporada. El objetivo es mantener cautela en el tema hasta que se aclaren las investigaciones, unos informes que probablemente se conozcan después del verano. Mientras esto pase Castelo no volverá a las emisoras del grupo Prisa.