Nuevo presidente de RTVE: sin concurso, pero con unanimidad de los partidos

El relevo del actual presidente de RTVE sigue en el aire. PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos se reunirán el próximo 26 de diciembre para intentar acordar el reglamento que defina el concurso público para elegir al futuro consejo de la corporación.

Lo harán a cinco días de que expire el plazo y después del fallo de los letrados del Congreso que ha sembrado aún más dudas sobre el proceso. Las fuentes consultadas indican que es poco probable que se llegue a un acuerdo in extremis, pero abren la puerta a buscar un consenso sin reglamento.

Los letrados, cuyo informe se elaboró a petición de Ciudadanos y Podemos, indican que no es la primera vez que se alargan los plazos para una resolución de este tipo, aunque no establecen qué se debería hacer en este caso. El informe tampoco aclara cómo se buscaría el presidente de RTVE si es que no se acuerda un reglamento.

La ley habla de que habría que realizar la elección “según el procedimiento vigente”, pero hay dudas respecto de si este procedimiento “vigente” es la elección de dos tercios acordada en la nueva ley o, por el contrario, si debería hacerse por mayoría simple como estableció el Partido Popular en 2011.

PP y PSOE no presentan propuestas

Lo cierto es que, independientemente de lo que han resuelto los letrados, no parece que los partidos se pongan de acuerdo. Podemos y Ciudadanos ven como condición imprescindible para el relevo del presidente de RTVE la constitución de este reglamento y un procedimiento de concurso público.

Los dos partidos acusan a PP y PSOE de bloquear este procedimiento para agotar los tres meses establecidos en la ley para acordarlo y que expira el 31 de diciembre. De hecho, indican que a pesar de haberse constituido la mesa, con dos representantes de cada grupo, ninguno de los dos partidos mayoritarios han presentado sus propuestas para elaborar este reglamento.

Creen que PP y PSOE buscan saltarse el concurso público para imponer su mayoría y a sus propios candidatos y por ello piden agotar hasta las últimas instancias, incluyendo alargar el plazo para no elaborar el texto que abra la puerta al concurso público.

Solución intermedia

No obstante, en medio de estas disputas parlamentarias, surge una solución intermedia que ya cuenta con adeptos entre las fuerzas sociales: la elección del presidente sin concurso público, pero con el consenso absoluto de todos los partidos políticos.

Esta fórmula permitía salvar el trámite parlamentario de la elaboración del reglamento y obligaría a los partidos a ponerse a trabajar en candidatos de consenso para el nuevo consejo de administración de RTVE. Esta propuesta permitiría cumplir el principal objetivo de todos los partidos que no es otra que sustituir cuanto antes a José Antonio Sánchez.

Esta propuesta es apoyada por los Consejos de Informativos de RTVE, cuyas demandas han sido recogidas por los partidos políticos en la elaboración de esta ley para sustituir a Sánchez. Fuentes del Consejo han explicado a EL ESPAÑOL que es muy difícil tener algún acuerdo antes del 31 de diciembre, por lo que los partidos deben ser conscientes de lo mucho que urge regenerar RTVE.

Consenso de todos los partidos

Indican que de lo que dicen los letrados no se desprende que esa renovación y regeneración tenga que postergarse obligatoriamente, por lo que es posible que PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos puedan trabajar desde ya para consensuar una dirección independiente y neutral. Con todo, advierten que la elección que se produzca a partir del 1 de enero debe contar con el más amplio consenso posible.

Para el Consejo de Informativos no es una mala solución que se elija al nuevo presidente sin concurso público, pero siempre con un consenso que incluya al menos a los cuatro grandes partidos políticos -incluyendo al PP- y por el sistema de dos tercios establecido en la nueva ley aprobada a comienzos de este curso.

“Esto no descarta que para el futuro acuerden un buen concurso público, pensado y trabajado con tiempo, pero lo principal ahora es realizar un cambio urgente”, indican a este periódico.

Los últimos meses de Sánchez en RTVE

El actual presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, termina su mandato en junio de 2018, aunque los partidos se han puesto como fecha límite encontrar su sustituto antes del primer trimestre del próximo año.

Cuando se aprobó la nueva ley para elegir al consejo de la corporación de radiotelevisión pública, PSOE, Podemos y Ciudadanos se plantearon realizar su relevo de manera urgente debido a las denuncias de manipulación informativas contra la dirección de Sánchez. No obstante, la falta de acuerdo de los partidos parece abocarle a cumplir íntegro su mandato.