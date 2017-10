La FIFA llega a España para adjudicar la emisión del Mundial de Rusia

Los representantes de la FIFA desembarcarán en territorio español el próximo lunes con el objetivo de adjudicar de manera exprés los derechos de televisión del Mundial de Rusia. Según ha confirmado EL ESPAÑOL, los emisarios del organismo presidido por Gianni Infantino se reunirán con las televisiones españolas por separado para recibir sus propuestas e intentar decidir al ganador de la subasta cuanto antes.

España es junto a Italia, de los pocos grandes mercados europeos que aún no tiene televisión oficial para emitir el Mundial de Rusia, a ocho meses de que empiece el campeonato. En Alemania los derechos de emisión se repartirán entre ARD y ZDF, en Francia los ganadores han sido TF1 y beIN Sports, en Portugal RTP y en Reino Unido BBC e ITV.

La justificación de la FIFA para acelerar la subasta, paralizada desde mayo, ha sido la confirmación de la clasificación de la Selección Española de Fútbol, conseguida hace unas semanas tras su triunfo sobre Italia.

Costaría entre 30 y 40 millones

Las fuentes consultadas indican que los emisarios de Infantino se reunirán al menos con RTVE, Mediaset y Atresmedia y es probable que también lo hagan con Movistar para no cerrar la ventana del pago. En Mediapro ha indicado no estar interesados en estos derechos, pero en el sector no se descarta una oferta de última hora para quedarse con algunos partidos.

Estas mismas fuentes cifran el coste total del Mundial en entre 30 y 40 millones de euros. El principal atractivo del torneo es que se realiza en horario europeo y que sus partidos más destacados se jugarán en el prime time de la televisión española, lo que podría dar más rentabilidad comercial a la cadena que se quede con los derechos.

Respecto de los posibles ganadores, en el sector existe el convencimiento de que RTVE presentará una “buena oferta” que podría asegurarles la emisión del Mundial de Rusia o, al menos, de los partidos más destacados que incluyan la participación de La Roja. El pasado 20 de septiembre el consejo de administración autorizó al equipo directivo de RTVE a pujar por un campeonato que no emiten desde Francia 1998.

RTVE compra los partidos de La Roja

En esa misma reunión también se autorizó la compra de los derechos de emisión de los partidos oficiales de la Selección Española hasta Qatar 2022 y una semana después el presidente de RTVE José Antonio Sánchez anunció la compra de estos derechos en sede parlamentaria. En el ciclo anterior de clasificación la misma TVE pagó 39 millones de euros.

En esta misma comparecencia Sánchez también confirmó la compra del Mundialito de clubes, una información adelantada por EL ESPAÑOL y con lo que confirma su importante apuesta por los eventos deportivos. El Mundialito, en el que participará el Real Madrid, costó un millón de euros.

En cuanto al Mundial de Rusia, la puja exprés que pondrá en marcha la FIFA el próximo lunes, se produce solo dos semanas después de que TVE entrara oficialmente en la pugna. De hecho, la realización de una negociación individual, y no una subasta pública, evita que se acuse a RTVE de sobrepujar por estos derechos, una crítica habitual de las televisiones privadas.

Las opciones de Mediaset y Atresmedia

Mediaset y Atresmedia se presentaron a la subasta pública del pasado 2 de mayo, pero con ofertas por debajo de lo esperado por la FIFA, por lo que la licitación quedó desierta. Los dos gigantes audiovisuales han dilatado la negociación conscientes de que el precio de los derechos deportivos se reduce a medida que se acerca la fecha de la realización del evento.

Es por ello que la irrupción de RTVE en las negociaciones puede modificar las piezas del tablero. De hecho, en el sector se cree que el viaje de la FIFA a España es una medida de presión del organismo para que las privadas suban sus ofertas ante una propuesta en firme de TVE. Dicho de otro modo, el organizador del Mundial quiere intentar elevar el precio de los derechos con una puja de última hora.

Mediaset y Atresmedia siempre se han quejado de que la cadena pública distorsione el mercado al presentarse a estas subastas, porque "sube artificialmente el precio de los concursos con dinero público". En RTVE se defienden indicando que estas inversiones se realizan bajo estrictos criterios de rentabilidad y que buscar hacer más competitiva su programación.

El Mundial no se puede rentabilizar

En cualquier caso, no es descartable que alguna de las privadas presente una oferta de última hora para arrebatarle el torneo a TVE. Mediaset emitió los dos últimos mundiales y siempre con gran éxito de audiencias. Después de perder el Mundial de Motociclismo y los partidos de la Selección Española (que se han quedado en TVE), no tiene ahora mismo un gran evento deportivo en su parrilla.

Tanto Mediaset como Atresmedia coinciden en que este tipo de torneos son imposibles de rentabilizar económicamente, incluso con la estimación más optimista de ingresos publicitarios. De esta manera, una inversión en el Mundial debe incluir necesariamente un plan de ajuste en otras partidas.

De ganar la puja, RTVE volvería a emitir este campeonato por primera vez desde Francia 1998. Corea y Japón 2002 lo emitió Antena 3; Alemania 2006 se quedó en La Sexta; Sudáfrica 2010 lo ofrecieron Sogecable, Cuatro y Telecinco y Brasil 2014 se quedó en Mediaset.

Mediaset emitió el Mundial 2010 y 2014

En 2010, Mediaset se quedó in extremis con los partidos más importantes del Mundial de Sudáfrica. Dos años antes del torneo, Sogecable se adjudicaba el paquete completo por 90 millones de euros. Después de anunciar que darían una parte importante de los partidos en Cuatro, en marzo de 2010 cedieron ocho partidos a Mediaset por unos 40 millones.

Con una Selección Española campeona del mundo, Mediaset -ya con Cuatro en su perímetro- se adelantó al resto de canales y fichó a La Roja un año antes de la celebración del campeonato de Brasil 2014, asegurándose un encuentro diario en prime time y todos los partidos de España.

Mediaset se gastó 35 millones en la realización del torneo, derechos incluidos, y unos ingresos por publicidad de unos veinte millones de euros. La diferencia con 2010 -cuando lograron el equilibrio- fue el estado del mercado publicitario: 2.400 millones contra 1.800 millones de 2014. La operadora ajustó costes en otras partidas y, según indicó, logró rentabilizar indirectamente los derechos.