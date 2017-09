TV3 recupera el primer lugar de las audiencias tras la convocatoria del 1-O

Los catalanes se han volcado con TV3 desde que el 6 de septiembre el Govern de Carles Puigdemont convocara el referéndum por la independencia. Los datos de Kantar Media, medidor de las audiencias de televisión, indican que en lo que va del mes de septiembre la cadena acumula un share del 12,6%, dos puntos encima de su media de 2017 y más de un punto sobre el registro de 2016.

De confirmarse este dato, TV3 obtendría su mejor registro mensual desde febrero de 2016 y detendría una curva descendente que le ha llevado a perder su primer lugar histórico como la televisión más vista en Cataluña. En la media de 2016 TV3 cerró con un 11,4% de share, una victoria por la mínima frente a Telecinco con un 11,3% y Antena 3 con un 10,4%.

No obstante, en lo que va de año ha cedido este primer lugar a Telecinco que se mantiene líder con un 10,9% frente al 10,5% de TV3. Una situación que ha llegado en medio de fuertes críticas contra la emisora pública, por la pérdida de competitividad y por el aumento de la manipulación informativa.

Los programas informativos han sido los más vistos

TV3 se ha defendido indicando que la caída de audiencias está directamente relacionada con los ajustes económicos del Govern. Para paliar este déficit la Generalitat de Catalunya ha destinado este año 311 millones a su televisión pública: 236,2 millones mediante presupuestos generales y otros 74,7 millones como aval para que TV3 afronte eventuales pagos a la Agencia Tributaria (AEAT).

En medio de esta situación, la tensión política por el desafío soberanista ha sido recibida como agua de mayo por la cadena pública. En septiembre registra una media diaria de 12,6% de share (un 11,4% en septiembre de 2016) lo que le ha devuelto al liderato frente al 9,3% de Telecinco y el 9,1% de Antena 3.

Un dato que se ha consolidado gracias a los programas informativos coincidiendo con los momentos de mayor tensión política. El mismo 6 de septiembre, día de la convocatoria del referéndum, TV3 se disparó hasta el 16,1% de share ante el 9,7% de Telecinco y el 8% de Antena 3. Ese día el especial del pleno registró 206.000 espectadores y un 14,7% de share, el informativo de medio día llegó al 21,8% y 389.000 seguidores y el informativo de prime time consiguió 553.000 fieles y un 22%.

Junqueras y Puigdemont, durante una entrevista en TV3. EP

Un 22% de share el día de las detenciones

El siguiente punto de inflexión se consiguió el 11 de septiembre con la celebración de la Diada: un espectacular 18,2% de share (contra el 12,6% del mismo día en 2016) con más de 400.00 espectadores en el programa especial y casi 600.000 en el informativo de la noche. El mismo día Telecinco consiguió un pobre 8,6% y Antena 3 un 8,5%.

El miércoles 20 se registró el máximo histórico con un 22% de share diario frente al 9% de Telecinco y el 7,6% de Antena 3. Ese día se produjeron las 14 detenciones en altos cargos de la Generalitat por la organización del referéndum. El telediario de ese día casi alcanza los 800.000 espectadores, su récord de los últimos meses.

Independientemente del posicionamiento político ante el procés, es un hecho evidente que los catalanes se informan a través de TV3 en los momentos de mayor tensión política y que, por tanto, el desafío soberanista ha sido el mejor impulso para las audiencias del canal, que ha recuperado el liderazgo tras un pobre desempeño en lo que va de año.

Vicent Sanchis, director de TV3.

Denuncias de manipulación

Unas audiencias que, no obstante, se han conseguido en medio de denuncias de manipulación. El pasado 15 de septiembre el director de TV3 Vicent Sanchis respondía a las críticas del Parlament: "a mí no me llama nadie para darme consignas", se defendía frente a las acusaciones de algunos grupos parlamentarios.

Ciudadanos, PSC y PP acusaron a los medios públicos de Catalunya de faltar a los criterios de veracidad, independencia, neutralidad o pluralidad, tanto en los programas informativos (los de más audiencia) como en las tertulias y programas especiales. "El criterio de veracidad sigue igual de vigente de siempre", dijo Vicent Sanchis.

El director de TV3 también fue preguntado sobre por qué TV3 sigue informando "como si el referéndum se tuviera que celebrar", cuando la ley del referéndum ha sido suspendida. "Cuando un gobierno y un parlamento creen que habrá un referéndum, nos limitamos a informar", explicó el director de TV3, que criticó que algunos "confunden la realidad con sus deseos".

Dependencia económica de la Generalitat

Frente a las críticas de relación ideológica entre TV3 y el Govern es innegable su dependencia económica. En las cuentas de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovis SA (CCMA), sociedad que agrupa a TV3 y a Catalunya Ràdio, la empresa reconoce que al cierre de 2016 podrá salvar su situación de fondo de maniobra negativo y de déficit presupuestario, solo gracias a las aportaciones del Govern.

En sus presupuestos de 2017 la Generalitat de Cataluña ha aprobado un presupuesto anual de 236,2 millones de euros para TV3 y Catalunya Ràdio, una reducción de medio millón de euros comparado con 2016.

A este montante fijo hay que sumar otros 74,7 millones de euros en concepto de aval para que TV3 afronte eventuales pagos a la Agencia Tributaria (AEAT) por el IVA de los ejercicios 2012, 2013 y 2014. En total, el Govern destinará más de 311 millones de euros a la CCMA solo este año.