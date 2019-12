El abogado que tumba a Montoro en la UE: "El modelo sobre bienes en el extranjero es aberrante"

El ‘modelo 720’ es una de las grandes ‘joyas’ del sistema fiscal español. Un formulario que se puso en marcha en 2013 con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda y que se convirtió en el gran arma del fisco contra quienes ocultaban sus bienes en el extranjero. Una medida muy polémica pero que ha servido para aflorar que los españoles y extranjeros residentes tienen fuera del país cerca de 160.000 millones de euros en bienes y derechos.

Una auténtica mina de datos para Hacienda y también para multar, ya que desde el año 2013 se han impuesto cerca de 5.000 sanciones a contribuyentes que no han cumplido con este controvertido cuestionario. Y decimos controvertido porque la Unión Europea va a llevarlo hasta el Tribunal de Justicia de la UE al considerar que es “desproporcionado y discriminatorio”.

La Comisión no cuestiona que el fin sea lícito, destapar a posibles defraudadores, lo que pone en duda es que los mecanismos sancionadores sean los más adecuados. ¿Por qué? Pues porque fija una multa del 150% de la base del IRPF, algo que para el colegio de comisarios es excesivo ya que está sujeta a sanciones superiores a las impuestas por infracciones similares en una situación nacional.

Desde el año 2013

“Te piden más de lo que tienes aunque lo tuvieras de tiempo atrás”, explica Alejandro del Campo, abogado del despacho DMS Consulting, que fue la persona que presentó la primera denuncia contra esta normativa en el año 2013. “La Comisión Europea ha tardado, pero ha dejado claro que va contra todo, no sólo contra las sanciones que vulneran la legislación comunitaria”, añade.

Se refiere el abogado a la falta de protección que hay sobre el contribuyente ya que el 'modelo 720' elimina la “prescripción” de las faltas. “Aunque puedas demostrar que el dinero lo tienes en el extranjero desde hace 20 años por una herencia (algo que estaría prescrito), la normativa permite que se te impute en el último año no prescrito”, relata el abogado. Una cantidad que se carga directamente contra el IRPF y por el que se paga en función del tramo que corresponda.

Eso sí, Del Campo explica que “de propina” te meten un 150% en la cuota de IRPF que corresponda. “Es una aberración que no he visto jamás”, relata este abogado quien no reconoce cierta satisfacción al ver que la Comisión Europea parece estar de acuerdo con su tésis: que el 'modelo 720' es inconstitucional y debe ser suspendido de forma inmediata.

Ahora será la justicia europea la que tenga que dirimir si este abogado tiene o no razón, aunque él se muestra convencido de que lo tumbarán porque “es inconstitucional y no se ajusta a las normativas europeas”.

Los tribunales españoles

Desde que se puso en marcha el ‘modelo 720’ se ha sancionado a cerca de 5.000 contribuyentes. Muchos de ellos han recurrido a la justicia y ahora empiezan a darles la razón porque los tribunales las consideran “desproporcionadas y no ajustadas a derecho”, según algunas sentencias a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

¿Por qué no se declara inconstitucional o se anula? Por la parte legal, Del Campo considera que los tribunales españoles están esperando a que se pronuncie el TJUE, ya que la Comisión anunció a mediados de este año que iba a ir contra la norma. “Bruselas les ha hecho el trabajo”, relata.

En el plano político la cosa cambia. “No es fácil, porque modificar una norma que busca luchar contra el fraude fiscal es algo muy complejo”, sentencia el abogado.