Orange asegura que mantendrá sus beneficios operativos en 2019 pese a la caída de los ingresos

Orange ha confirmado este martes que mantendrá sus beneficios operativos (Ebitda) en España con un crecimiento "de un dígito", pese a la caída de ingresos durante los primeros nueve meses del año. En la rueda de prensa para comentar los resultados de este trimestre, el CEO de la compañía Laurent Paillassot ha indicado que mantendrán su apuesta por el alto valor y la automatización de sus procesos para recortar costes.

Paillassot ha dibujado un panorama en el que el bajo coste está reduciendo los ingresos de todo el mercado. "Si miramos 18 meses atrás hay un tercio de marcas de convergencia que no estaban como Lowi o Digi. Hay un mercado de más actores en un mercado que crece menos y en el que cuesta más mantener la cartera de clientes", ha indicado. De hecho, ha señalado que la proliferación de convergencia en todas las marcas es el causante de la caída del mercado.

Al mismo tiempo, volvió a reiterar que el objetivo de Orange es crecer en valor, pese a que en el mercado hay una actividad muy fuerte y "muchas promociones que tienen un impacto negativo sobre los ingresos del sector". Por otro lado, ha destacado que los ingresos de clientes convergentes (Arpu) han crecido, pese a que los ingresos residenciales han caído un 2,7%.

"La captación del low cost ha crecido más de un 20% en el año, pero el valor total del mercado esta bajando. Y esto es el detonante para que los ingresos del sector estén cayendo", ha indicado. Incluso ha calificado a Digi y a Lowi como un quinto operador que han llegado al mercado a aumentar la oferta existente, siempre desde el lado del bajo valor.

Consolidación del sector

Paillassot ha sido muy crítico con los nuevos operadores y con el freno que las autoridades europeas ponen a la consolidación del sector. "Me gustaría que se consolidara el mercado, pero el regulador lo impide. Y ya no es un tema de ingresos del sector, sino que estamos jugando con la inversión y el futuro del 5G". Si nos dedicamos a invertir en la guerra comercial no quedarán recursos para estos despliegues, ha dicho.

El CEO de Orange España ha valorado los esfuerzos de la compañía por llegar a acuerdos de compartición de redes, una de las claves de su desarrollo actual y futuro. La compañía ya factura 600 millones por alquilar sus redes, principalmente a MásMóvil y a Euskaltel y han indicado que ésta es una de las líneas estratégicas de la compañía. No obstante, no han confirmado si están renegociando el acuerdo con Euskaltel.

No ha descartado la venta de torres, pero ha indicado que de momento se remiten a los acuerdos firmados con Vodafone y con MásMóvil para desarrollar sus futuras redes. En cualquier caso indicó que estamos hablando de un tema industrial, de eficiencia, pero no comercial.

Lanzamiento de Orange bank

La operadora ha anunciado además que lanzará Orange Bank para todos los clientes de Orange antes de finales de noviembre en sus tiendas propias y a comienzos de año en tiendas asociadas. El banco ya está operando para 200 empleados de Orange (con el código 1568 del Banco de España) con cuentas corrientes, tarjetas de débito y cuentas de ahorro.

Narciso Perales, director de Orange Bank España indicó que el banco se ha construido sobre la plataforma Agile y que trabajará exclusivamente en la nube para ser 100% digital y móvil. El banco será parte de la estrategia de la compañía para captar clientes de más alto valor y estará disponible para todo el mundo "en algún momento del próximo año"