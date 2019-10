A LOS LEONES: Manel Echevarria (Lacoste) y José María Fernández-Sousa (PharmaMar)

Lacoste no consigue alzar el vuelo. La filial española de Lacoste, que en enero de 2018 regresó a manos de la matriz francesa, cerró su primer tras la ruptura con la familia Basi con las pérdidas parecidas a las del año anterior, con unos números rojos de 8,3 millones de euros, frente a los 8,4 millones de 2017.

En este periodo, la cifra de negocio fue de 63,31 millones, un 6,5% menos que el ejercicio anterior. Unas cifras que reflejan el hundimiento de la firma del cocodrilo. Cabe destacar que, hace poco más de un año, la compañía fichó a un ex ejecutivo de Swarovski, Manel Echevarría, como nuevo consejero delegado para España y Portugal y realizó un expediente de regulación de empleo (ERE) sobre 92 trabajadores.

No obstante, Echevarría no está consiguiendo colocar en mejor posición a la empresa, que sigue registrando pérdidas millonarias, a pesar de su empeño por abrir más tiendas. Parece que la fórmula escogida no está siendo la correcta.