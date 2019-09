Playtomic, la ‘app’ que quiere “cambiar las reglas del partido” de pádel

Pedro Clavería explica que empezó en el mundo de las start-ups cuando en el mismo día conoció a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, y a Félix Ruiz, fundador de Tuenti. Después de ese encuentro, Clavería se convirtió en el empleado más joven de la empresa española. Hoy, después de descubrir que le gusta mucho la tecnología y que esta puede crear un impacto positivo en el mundo, está al frente de Playtomic.

Esta aplicación, que creó junto a Félix Ruiz y Pablo Carro, aúna dos de sus pasiones: tecnología y deporte. A través de Playtomic se pueden reservar pistas para jugar al pádel, al tenis, al padbol (una mezcla entre pádel y fútbol), al squash y al baloncesto. Además, es posible encontrar a otros jugadores con los que compartir un partido y también apuntarse a torneos.

Pero para que ‘la magia’ de Playtomic ocurra “tenemos que digitalizar los centros”. “Lo que hacemos es ofrecer un software de gestión, que es de donde provienen nuestros ingresos”, señala el coCEO de la plataforma. En cambio, la app es gratuita para los usuarios. En España ya han conseguido digitalizar más de 600 centros deportivos, en Europa han sobrepasado los 800 y esperan llegar a 1.000 pronto.

“Venimos de una era en la que se hacían trajes a medida y ahora hacemos tallas”, describe Clavería. “En vez de crear una tecnología con todo lo que nos piden, intentamos enseñar a cada gestor a usar nuestra herramienta”, apunta.

Desde que naciera en 2017, Playtomic ha levantado 7,1 millones de euros en financiación. “Celebrar rondas de financiación es celebrar meses de vida porque no ganamos dinero”, describe el coCEO. Y es que pese a “triplicar los 4 millones previstos de facturación”, la plataforma no busca “la rentabilidad, seguimos invirtiendo en I+D+i porque tenemos que construir una tecnología que se quede”.

La visión de Clavería va más allá de la de hacer negocio con la reserva de las pistas de pádel. “Ni Google, ni Facebook nacieron con la aspiración de ganar dinero, sino con la intención de cambiar la vida de las personas. Estamos intentando seguir ese camino, siempre y cuando nuestros inversores nos apoyen, queremos seguir cambiando las reglas del partido”, describe.

El España - Suecia de las reservas

Clavería explica que Suecia es uno de los países donde Playtomic está creciendo con más fuerza. De hecho, señala que en el país nórdico se construye una pista de pádel a la semana. “En otros países crecemos porque nos contactan los gestores de centros deportivos, en España parece que tienes que ir pidiendo permiso, quizá tenemos uno de los mercados más difíciles en cuanto a digitalización”, subraya.

Suecia vuelve a ser ejemplo del coCEO de Playtomic al hablar del IVA del deporte. “En España se paga un 21% de IVA por las reservas de deporte, mientras que en Suecia es un 6%, eso siendo el alquiler del terreno más caro allí”, explica. “En España puedes jugar por dos o tres euros, mientras que en Estocolmo son más de 40 euros. Si en nuestro país encima te quitan el 21% de lo poco que cobras, te están ahogando”, vuelve a comparar.

Objetivos

Uno de los objetivos de Playtomic es conseguir que todo el mundo se anime a practicar deporte y use la aplicación. Además, esperan a convertir la aplicación en toda una experiencia: “desde el previo, donde encuentras dónde y con quien jugar, hasta el posterior, una vez has terminado el partido y puedes subir el resultado”.

“Me sorprende que hacemos deporte igual que nuestros abuelos. Parece que si no has jugado de pequeño, no puedes jugar. Creo que uno de los mayores retos conseguir activar a gente”, concluye Clavería.