Together Price, la plataforma para compartir Netflix y que nadie se escaquee de pagártelo

Cuando compartes tu suscripción de Netflix, de Spotify o de cualquier otra plataforma digital, controlar quién te ha pagado los tres euros de este mes puede ser complicado. Si eres el último de tus amigos y familiares en querer darte de alta en una de estas plataformas y hacerlo a un precio más reducido, quizá también te resulte difícil encontrar con quien compartir la suscripción.

Together Price, una plataforma de pagos nacida en Italia quiere ponerlo más fácil. Para ello permite, no solo gestionar las suscripciones compartidas y sus pagos, si no que conecta a personas con las que dividir el coste de servicios digitales, desde el antivirus hasta el Microsoft Office.

La start-up creada por los hermanos Marco y Sabrina Taddei junto con Luca Ugolin consiguió 630.000 euros en 2018 en una ronda de financiación liderada por el fondo de inversión Samaipata. Ese impulso financiero le permitió llegar a España en febrero, donde ya ha superado los 2.500 usuarios.

“Es economía colaborativa. No cobran una comisión sobre el coste del servicio, si no que cobran un porcentaje sobre el pago”, explica Sebastián Fernández-Medrano, portavoz de la compañía en España. Así, los usuarios de Together Price tienen un monedero digital (wallet) a través del cual pueden pagar o recibir pagos por las suscripciones.

Existen dos tipos de uso: Admin o Joiner. El primero es el que decide pagar por una suscripción y ofrecer las cuentas sobrantes a otras personas. Esas personas pueden ser conocidos que deciden gestionar sus pagos desde la aplicación o desconocidos, “aunque verificados para asegurarte de que estás compartiendo la suscripción con gente de fiar”, explica Fernández-Medrano.

Los Admin tienen acceso a unos paneles de gestión donde pueden comprobar si los usuarios con los que comparten su suscripción han pagado la cuota mensual. Desde el mismo panel, pueden dar de baja a los usuarios que no paguen o que no usen correctamente el servicio.

Por su parte, los Joiner, pueden automatizar sus pagos para que se efectúen al administrador de la licencia. También pueden buscar licencias “disponibles” y solicitar compartirla con el administrador correspondiente. “Es como cuando compartes un viaje en coche. Si eres el administrador eres el conductor del coche y pones a disposición el resto de plazas para que los joiners paguen una parte proporcional”, resume el portavoz de la plataforma.

Coste del servicio

“Together Price cobra una comisión por cada pago que se hace a través de la plataforma, pero hablamos de céntimos”, describe Fernández-Medrano. En concreto, la start-up cobra entre un 18 y un 30% del valor del pago. Actualmente, los pagos no están conectados con las plataformas, si no que el administrador de la licencia debe hacerlo de forma externa.

Sin embargo, Together Price quiere “ser un partner de los proveedores de servicios 100% legal”. El portavoz apunta que es una forma de que los usuarios que “quieren pagar una parte proporcional, no regateen una contraseña y acaben no pagando por un servicio”. De hecho, señala que “Netflix y Spotify son el caballo de Troya para que la gente se anime a compartir otros servicios digitales.

Together Price ha llegado para decirle a “Netflix, oye, estoy abriendo tus servicios a todas estas personas que quieren compartir y pagar una parte proporcional y no encuentran con quién”, concluye Fernández-Medrano.