El Corte Inglés vende su centro de Francesc Macià (Barcelona) por 152 millones de euros

Vendido. El Corte Inglés ha logrado desprenderse de su centro de Francesc Macià, en Barcelona, por cerca de 152 millones de euros, según ha podido saber este periódico. La identidad del comprador, un family office, todavía no ha trascendido.

En concreto, la venta de este centro llevaba tiempo sobre la mesa. Un extremo que queda justificado teniendo en cuenta que el gigante de los grandes almacenes cuenta con otros dos centros en la Ciudad Condal que son para la compañía 'joyas de la corona' y que no pretende vender, al menos de momento: El Corte Inglés de la Avenida Diagonal y el de Plaza Cataluña. A estos dos se suman también en Barcelona los centros de Can Dragó y de Portal De L'Àngel, por lo que la compañía considera que su presencia en la ciudad no va a verse afectada.

Tal y como ha podido confirmar este periódico, la compañía ha informado a los trabajadores este mismo lunes de la venta del edificio, que deberá ser entregado a sus nuevos dueños en los próximos 18 meses. Los empleados de Francesc Macià serán recolocados en el resto de centros de la ciudad.

La venta del centro comercial de Francesc Macià, no obstante, no forma parte del proceso de desinversiones que está llevando a cabo El Corte Inglés. En concreto, la compañía dispone de una cartera de 95 activos a la venta, valorada entre 1.500 y 2.000 millones de euros, según sus propios datos. Así, se trata de 11 centros comerciales, 3 oficinas, 16 suelos y 65 de carácter variado. Todos, insiste El Corte Inglés, son no estratégicos para el grupo.

El pasado mes de mayo, El Corte Inglés anunció el cierre por primera vez dos centros comerciales en España. Así, la compañía que preside Jesús Nuño de la Rosa -y que pronto dirigirá Marta Álvarez- llegó a un acuerdo con Castellana Properties para venderle los espacios de Los Arcos (Sevilla) y Bahía Sur (Cádiz) por 36,8 millones de euros. Ambos centros comerciales también estaban al margen del proyecto encargado a la división de Real Estate de PricewaterhouseCoopers (PwC) que incluye los 95 activos inmobiliarios no estratégicos.

Mejora de los resultados

La compañía de grandes almacenes dio a conocer el pasado viernes sus resultados a cierre de ejercicio, en el que facturó 15.783 millones de euros, un 1,1%, respecto al año anterior.

Durante 2018, los grandes almacenes ganaron 258 millones de euros, un 27,7% más, algo que la compañía atribuye a una mejora de las ventas en prácticamente todas las áreas de negocio.