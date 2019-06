Pannus Café se instala en Londres y estudia su salto a otros países

La hostelería no toca techo, las cafeterías viven uno de sus mejores momentos, y las cadenas luchan por crecer en un contexto en el que cada vez surgen más operadores. Es el caso de Pannus Café (Grupo Solgepan), que incluso acaba de dar su primer salto al extranjero para seguir creciendo.

La compañía catalana, fundada en 1957, comenzó en 2012 a franquiciar el concepto. En total, cuenta con cerca de un centenar de tiendas y, según apunta la compañía, la facturación ascendió a 32 millones de euros en 2017, aunque no hacen público el resultado del ejercicio.

"La marca ya tiene su prestigio reconocido en España, donde estamos operativos en distintas comunidades autónomas y nuestro plan de expansión no se basa en números, sino en abrir siempre con garantías de éxito y de rentabilidad", asegura Agustín Llarás, consejero delegado de la compañía.

Pannus Café es, en base, la evolución de Pannus, más especializada en panadería, hacia un concepto dedicado a la hostelería. "Es la marca de posicionamiento única y exclusivamente en zonas prime de las grandes poblaciones, más bien encaminado a la expansión internacional", apunta Llarás.

Con ella, la marca ha dado el salto a Londres, el primer país extranjero donde opera. En concreto, ha comenzado a hacerlo con un local de 150 metros cuadrados en Camden Town. En Reino Unido, la compañía pretende abrir tres o cuatro establecimientos propios más antes de empezar a conceder franquicias.

"Un mercado maduro"

¿Por qué Londres? "Nuestro estreno internacional tenía que producirse en un mercado maduro y competitivo, y el británico reúne estas características", dice Llarás, que asume que ha sido "difícil y laborioso" poder hacerlo.

No obstante, celebran haber levantado la persiana a un nuevo local. "Ya es una realidad gracias al esfuerzo realizado por el General Manager de la empresa, que ha sabido llevar la marca a otro país y ha posicionado la marca al lado de las grandes y en una zona emblemática", cuenta.

De momento, explica el consejero delegado de la compañía, el peso internacional va a estar centrado en Reino Unido. No obstante, reconoce que está sobre la mesa la posibilidad de dar el salto a otros países, aunque prefieren no adelantar destinos. "Estamos también valorando una posible expansión a otros países, pero no nos gusta adelantar acontecimientos", dice Llarás.