Guerra por el Hotel Chamartín: We Are denuncia a Aquila y dice que mantiene su gestión

We Are, la marca del empresario Javier Díaz que gestiona el Hotel Chamartín, está convencida de que mantendrá la explotación del establecimiento. Así lo explican fuentes cercanas al grupo después de que EL ESPAÑOL publicara que el fondo Aquila quiere operar el hotel a partir del próximo 17 de junio.

Aquila comunicaba esa decisión la semana pasada a través de cartas enviadas a los distintos operadores turísticos. En ellas aseguraba que a partir de esa fecha el Hotel Chamartín dejaría de operar bajo la marca We Are y sería gestionado directamente por una filial suya, bajo el nombre de Hotel Chamartín The One.

Desde We Are explican a EL ESPAÑOL que no tienen conocimiento de ese interés y que, por tanto, ellos seguirán gestionando el establecimiento a partir del día 17. Tanto es así que la dirección del hotel se ha personado en comisaría para presentar una denuncia contra Aquila. En ella, y según ha podido conocer este periódico, aseguran que el contenido de la misiva remitida por el fondo es “falso” y que “no existe ninguna sentencia judicial que haya determinado la resolución del contrato de explotación”.

Sí es cierto, explican las fuentes consultadas, que hay un arbitraje abierto entre We Are y Aquila por las licencias, ya que -al parecer- el fondo no quiere entregarlas. Sin embargo, la resolución de la intermediación no se ha recibido y, además, es posible que desde la empresa española impugnen su fallo en las próximas semanas. En cualquier caso, no afectarían al contrato de explotación.

Ahora bien, la denuncia que We Are lanza contra el fondo Aquila no va sólo contra el anuncio del cambio de marca. Aseguran también que “el contenido de la carta es coactivo hacia los clientes” y el centenar de los trabajadores “para causar un daño empresarial y económico”.

Y es que en la misiva se aseguraba que la nueva compañía que gestionará el hotel “puede resultarnos muy difícil subrogarnos en compromisos comerciales o contrataciones realizadas con el actual ‘We Are Chamartín’ cuyas condiciones supongan compromisos que vayan más allá de la fecha en que se produzca el reemplazo”.

Este periódico ha recibido en su redacción una copia, vía burofax, de la denuncia presentada contra Inversiones GOAC Chamartín (que ostenta la condición de arrendatario del Hotel) fechada el pasado 11 de junio de 2019.

El fondo alemán se hizo con el edificio del Hotel Chamartín en agosto de 2014, cuando logró la cesión por parte de Adif del antiguo Husa Chamartín. El grupo Gowaii, de Javier Díaz, se adjudicó meses antes de esa compra la gestión en subasta judicial por importe de algo más de 2,2 millones de euros.