Thermomix no teme a la copia del Lidl: "Queremos más robots en las cocinas"

Thermomix ha presentado esta semana un nuevo modelo de robot de cocina antes de que sus agentes comerciales lo pidieran. Según Ignacio Fernández-Simal, director general de Thermomix España, "lo básico no cambia pero se incorporan nuevas funciones y se simplifica el acceso a las recetas".

El TM-6 incorpora una pantalla más grande y tiene wifi, por lo que los usuarios pueden acceder a Cookidoo, la plataforma de recetas, desde el mismo robot. Fernández-Simal asegura que la competencia es "un reto para la innovación" y apuesta por "más robots en las cocinas españolas".

En la presentación, han comentado que una de las cosas que hace la compañía con esta presentación es adelantarse a la demanda. ¿Por qué toman esta decisión?

Nuestro usuario más frecuente es el propio agente comercial y ellos mismos se sorprendieron porque no estaban pidiendo ninguna novedad, más allá de algunos accesorios. Pedían una espátula, pequeñas cosas, pero nada relacionado con las nuevas funcionalidades o la cocina digital. La tecnología ya estaba disponible y decidimos sacarla al mercado.

¿Cómo es el cliente español de Thermomix?

Ha cambiado mucho en los últimos años. El cliente español es un reflejo de nuestra red de ventas, tenemos 8.500 agentes comerciales y llegan prácticamente a todos los hogares. Hace años, Thermomix era un producto prácticamente reservado a las familias de alto poder adquisitivo pero llevamos ya cuatro décadas en España y hemos sido capaces de llegar a la clase media y estamos en todo tipo de hogares.

Hemos percibido en los últimos años, sobre todo desde el lanzamiento del antiguo modelo TM-5, el primer Thermomix digital, que se ha rejuvenecido bastante nuestro perfil de cliente. Seguimos siendo un producto relevante en las familias, pero gente joven, parejas y solteros se han convertido en usuarios del producto.

Con el nuevo modelo, Thermomix elimina los libros digitales de recetas y se apuesta por la suscripción a Cookidoo. ¿Por qué se decide apostar ese modelo?

Pretendemos que los clientes sean usuarios. El modelo de negocio se basa en la recomendación del cliente y nosotros entendemos que la mejor manera de conseguir la recomendación es la satisfacción. Además, tenemos comprobado que la satisfacción depende del grado de uso.

El cliente que utiliza Thermomix de forma cotidiana es un cliente muy satisfecho y el que no lo usa se plantea por qué ha invertido dinero en algo que no utiliza. La única razón de insatisfacción es cuando el cliente no lo usa. La suscripción hace que se pueda utilizar de forma más frecuente Thermomix.

El modelo de suscripción lleva hacia la personalización del producto en base a las preferencias del usuario, según ha explicado en la presentación. ¿Es el Netflix de las recetas?

La tecnología te ofrece poder personalizar tus gustos. Si el cliente quiere, que eso es lo importante, al final la tecnología te permite ver qué tipo de recetas utilizas, para poder sugerirte menús en función de tus preferencias y tus dietas. Pero el usuario tiene en sus manos aceptar o rechazar que se tengan en cuenta los datos de su actividad.

Se ha lanzado también la aplicación para Android, ¿por qué no se ha presentado antes?

Ha sido una cuestión de prioridades. Hace unos años la compañía creó una división digital y el desarrollo de Cookidoo requería de muchísimos recursos. Es cierto que ha llegado tarde la compañía.

¿Qué volumen de ventas tiene Thermomix en España?

Cerramos 2018 con casi 155.000 y este año pensamos crecer hasta las 167.000 unidades, gracias al nuevo modelo.

¿Se adapta el cliente al nuevo modelo?

Sorprendentemente, sí. Cuando lo presentamos ante nuestros agentes comerciales, reconocían que pasar de un modelo analógico a un modelo digital fue un cambio de filosofía importante. Pero ahora, creo que tanto nuestros agentes, nuestros usuarios como toda la sociedad estamos más acostumbrados y manejamos con mayor facilidad cualquier dispositivo digital.

¿Cómo afecta a Thermomix la aparición de otros robots de cocina más económicos?

Siempre los ha habido. Llevo 9 años en la compañía y desde entonces ya había otros modelos muy parecidos. Ahora hay más o tienen mayor notoriedad, pero eso es un reto y un estímulo a la innovación. Es bueno que haya más opciones en el mercado porque la pretensión que tenemos es que haya más robots en las cocinas de España.

A medida que se convierta en un electrodoméstico de uso habitual en los hogares tendremos más oportunidades.

¿Es ese el objetivo, eliminar otros objetos de la cocina: el hervidor de agua, la yogurtera…?

No, nosotros no queremos ser incompatibles. Nosotros queremos ofrecer una posibilidad de tener una experiencia completa en la cocina, pero no pretendemos sustituir.

¿Es España el único país donde Thermomix es ‘la’ Thermomix?

Bueno, en inglés no se distingue el género (bromea). En Francia también se utiliza en femenino, aunque oficialmente es masculino. En Portugal e Italia, aunque tiene otro nombre comercial también se utiliza en femenino.