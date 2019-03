Facebook mantiene sus herramientas para discriminar pero pide a sus clientes que lo eviten

Facebook ha contactado con sus anunciantes para que revisen y acepten su política de "no discriminación". Sin embargo, la red social reconoce que sus normas no han cambiado y por lo tanto, que más allá de las buenas intenciones de sus anunciantes, no puede hacer nada para evitar la discriminación.

La tecnológica advierte en su política para anunciantes que está prohibido el uso de sus "productos publicitarios para discriminar audiencias". "Esto significa que no pueden usar nuestras herramientas de selección de audiencias para dirigirse injustamente a grupos concretos de personas con fines publicitarios", explican.

Sin embargo, en eso consisten las herramientas de segmentación de públicos que Facebook pone a disposición de los anunciantes. La red social también prohíbe "excluir injustamente a grupos concretos de personas para que no vean sus anuncios", aunque no incluye ninguna medida para que así sea.

Viviendas, empleos y créditos

La política de la red social hace hincapié en la publicidad de tres cosas: viviendas, empleos y créditos. "Las oportunidades que se presentan en estos tipos de anuncios deben ser inclusivas y dirigirse a todos los grupos de personas, independientemente de ciertas características personales, como las mencionadas anteriormente. En muchos lugares existen leyes que prohíben específicamente la discriminación en estas categorías", describe Facebook.

En este sentido, en el caso de las viviendas, se admiten anuncios que solo incluyan a personas que viven o trabajan en la zona donde se anuncia. En el lado contrario, Facebook considera discriminatorio excluir algunos códigos postales "con el objetivo de discriminar a personas de una raza determinada".

El ejemplo de la red social sobre empleo explica que se puede limitar una oferta de trabajo a "personas interesadas en ventas y marketing" pero no se puede excluir "a mujeres". Sin embargo, la línea entre la segmentación y la discriminación puede ser algo difusa, ya que las herramientas para anunciantes permiten segmentar por sexo, además de por intereses.

"Aunque algunos de estos ejemplos son específicos para anunciantes de los EE.UU., la Política de no discriminación de Facebook es una política global", señala la compañía en un esfuerzo por hacer recomendaciones a sus anunciantes sin incorporar medidas que eviten esa discriminación.