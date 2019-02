Boxmotions: “El 4YFN nos ha dado visiblidad y nos ha abierto puertas”

Los trasteros tienen fama de sitios desordenados, oscuros y donde solemos olvidar cosas que ya no necesitamos pero que nos negamos a tirar. Boxmotions quiere cambiar la concepción que tenemos de ellos y por eso ofrecen un servicio de trastero con una galería online de lo que se guarda: para que no olvidemos qué metimos en aquellas cajas.

La start-up fundada por Àlex Corbacho y Pol Karaso se convirtió hace un año en la start-up del año. Charlamos con ellos en la sexta edición del 4YFN para conocer cómo ha influido el premio en su desarrollo.

¿Cómo funciona Boxmotions?

Nos dedicamos a hacerte espacio. Venimos a tu casa, recogemos todo lo que quieras guardar, lo embalamos nosotros y en el momento de la recogida hacemos fotos. Con esas imágenes creamos un catálogo online donde tienes tus pertenencias físicas. Las imágenes se pueden consultar en cualquier dispositivo y además, con un click puedes agendar entregas y recogidas cuando quieras.

¿Qué os diferencia de un trastero tradicional?

Al contrario de los trasteros de toda la vida, tenemos la logística, el embalaje y conseguimos que el trastero deje de ser una caja negra donde has olvidado qué has guardado y dónde lo has guardado.

¿Vuestra idea sobre Boxmotions siempre ha sido esta o ha evolucionado?

Boxmotions viene de otro proyecto que compartíamos los dos fundadores. Lo que hacíamos era el transfer de equipaje entre la ciudad y el aeropuerto en Barcelona. Para esto desarrollamos un modelo logístico en el que tú dejabas el equipaje en el hotel y nosotros te lo entregábamos antes de coger el avión, en el aeropuerto. En este caso estábamos operando solo en Barcelona.

Pero cuando estás emprendiendo es muy importante validar los modelos de negocio. Por una serie de cuestiones no funcionó.

Y entonces creasteis Boxmotions.

Aprovechamos el modelo logístico que habíamos creado y nos dimos cuenta que en el sector de los trasteros y el inmobiliario había una oportunidad de negocio y hacía falta tecnología e innovación. Y así nació Boxmotions.

El año pasado fuisteis elegidos la start-up del año en el 4YFN, ¿en qué os ha ayudado haber ganado este premio?

Nos ha dado mucha visibilidad. Sobre todo a nivel europeo, el 4YFN nos ha abierto puertas. De hecho, cerramos hace tres meses una ronda de financiación de 1,4 millones de euros liderada por un fondo holandés que conocimos aquí, a raíz del premio. Creo que el premio nos ha ayudado en la exposición, que al final, es uno de los retos cuando estás en una etapa inicial.

¿A qué vais a destinar esa financiación?

Nosotros ya teníamos un plan que incluía empezar a operar en Madrid, donde llegamos en verano. Lo que vamos a hacer es a impulsar nuestro crecimiento. Nuestra visión es liderar este sector en Europa y estamos trabajando en conseguir más financiación para crecer a nivel europeo.

¿Siempre apostáis por ciudades grandes?

Cuando alguien habla de Europa siempre se piensa en París y Londres. Obviamente son mercados interesantes, pero hay ciudades medianas, como Barcelona, donde el almacenaje tiene mucha penetración, como Ámsterdam, Copenhague, Estocolmo… Son ciudades donde los pisos son pequeños y hay mucha movilidad. También nos planteamos estos mercados.

A nivel económico, ¿cómo ha ido 2018?

Ha ido muy bien. Hemos multiplicado por cinco nuestra facturación mensual respecto al año anterior. Tenemos más de 1.200 clientes y hemos abierto en dos ciudades.

¿De qué facturación estamos hablando?

De momento no podemos darla. Es un espacio donde hay mucha competencia y preferimos no darla. Pero el crecimiento ha sido por cinco y eso es positivo.

Además de la expansión por Europa, ¿qué otros planes tiene Boxmotions?

Nuestra unidad de negocio es la ciudad. Tenemos dos grupos, como comentábamos antes, las grandes ciudades y otras más pequeñas. Todavía no sabemos 100% a dónde vamos a ir, pero lo haremos en los próximos meses. Europa es nuestro foco porque es el segundo mercado más grande de almacenaje, después de Estados Unidos. Otro mercado al que podríamos llegar, por la conexión cultural, es Latinoamérica, pero eso más adelante.

¿Dónde os veis en cuatro años?

Liderando el sector de los trasteros bajo demanda en el segundo mercado más importante de Europa. Creemos que estamos desarrollando la tecnología y formando a un equipo de excelencia para conseguirlo. Nos vemos liderando Europa.