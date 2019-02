La familia Espona vende Pastas Gallo

Pastas Gallo cambiará de familia. Los Espona, propietarios de la totalidad del negocio, han puesto a la venta a la empresa fundada por José Espona en 1946. Se trata de una operación que, según ha publicado esta mañana La Vanguardia, ya se ha lanzado y cuyo cuaderno de venta se espera distribuir "antes de dos semanas".

Esta operación tiene una clara razón detrás, explorar el interés de los fondos de capital y las multinacionales del sector en adquirir a la empresa. Varias fuentes relacionadas con la empresa afirman que dicha operación se está llevando a cabo. Sin embargo, desde Pastas Gallo no han querido pronunciarse ante las preguntas de los periodistas.

Hay un cambio de escenario en la familia y se ha llegado a una decisión unánime por la que todos están abiertos a escuchar propuestas de forma conjunta”, comentan las fuentes consultadas por La Vanguardia.

Si finalmente se lleva a cabo dicha operación, los compradores podrían pagar más de 200 millones de euros por la empresa que hace un año se fue de Cataluña, el equivalente a multiplicar por 10 el ebitda, que fue de 20 millones.

Rumores del pasado

Esta no es la primera vez que se habla de la venta de la empresa. En 2017 trascendió el presunto interés de las hermanas Silvia y Pilar Espona -ambas pertenecientes al consejo de administración y titulares del 20% del capital del grupo- por hacer como su hermano José María y vender su parte de la empresa. Sin embargo, no salió adelante ninguna operación, según publica La Vanguardia, porque los intereses de hermanos no estaban alineados.