Facebook se olvida del PC en su 15 aniversario

“Actualmente no generamos ningún ingreso por el uso de nuestros productos en móvil y nuestra habilidad para que esto cambie no está probada”. Así confesaba Facebook en 2012 sus dificultades para generar ingresos a través de la aplicación móvil.

Este lunes cumple 15 años y los ingresos por publicidad móvil se han convertido en la mayor fuente de ingresos de la red social. En este décimo quinto aniversario, Facebook se ha olvidado del PC y se ha centrado en los anuncios que los usuarios ven a través de su smartphone.

La compra de Instagram, y los anuncios en la funcionalidad stories, explican parte del éxito de Facebook en publicidad móvil. Según Sheryl Sandberg, jefa de operaciones de la compañía, los stories cuentan con dos millones de anunciantes. Además, cabe destacar que Instagram es prácticamente en su totalidad una plataforma móvil.

De hecho, el mayor salto para los ingresos publicitarios por móvil para Facebook se produjo en 2013, solo un año después de que Mark Zuckerberg se hiciera con la aplicación de fotografía, una de las compras más rentables para la red social.

Facebook presentó las cuentas correspondientes al último trimestre de 2018 la semana pasada. La red social alcanzó ingresos por valor de 16.914 millones de dólares en los últimos tres meses del año anterior y de esos ingresos, 15.475 millones correspondieron a la publicidad móvil.

Los ingresos por publicidad móvil han pasado de ser el 11% de los ingresos por publicidad en 2012 (470 millones de dólares) a ser el 93% en 2018 (15.475 millones de dólares). Los datos corresponden al último trimestre de 2012 y 2018 ya que la red social no publicaba datos de publicidad móvil con anterioridad. En el siguiente gráfico se puede consultar la evolución del porcentaje de publicidad móvil respecto al total de la publicidad durante los últimos seis años.

Pese haber resuelto el problema que suponía en 2012 la publicidad móvil, Facebook sigue teniendo preocupaciones al respecto. “Generamos una parte substancial de nuestros ingresos a partir de nuestros anunciantes. La pérdida de vendedores o la reducción de la inversión de estos, podría dañar seriamente nuestro negocio”, describe la red social en su último informe de resultados.

Los otros ‘fuegos’ de Facebook

Los escándalos relacionados con la privacidad y los datos de sus usuarios llevan un año persiguiendo a Facebook. De hecho, la red social ha empezado a pagar las consecuencias y podrían llegar más multas a lo largo de este año.

La publicación de Zucked: Waking Up to the Facebook Catastrophe, el libro de Roger McNamee, uno de los primeros inversores de la red social, que narra la amenaza que Facebook supone para la sociedad, también retumbará en Mountain View.

Zuckerberg y compañía deberán apagar cada uno de los fuegos que estos 15 años de actividad les pongan sobre la mesa, si quieren seguir soplando velas.