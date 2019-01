A Ábalos no le extraña que Madrid no regule las VTC porque "ya anunció que no lo haría"

José Luis Ábalos no se muestra sorprendido por la negativa de la Comunidad de Madrid a regular sobre las VTC. Asegura que no le "extraña" porque muchas autonomías ya le dijeron antes del verano que no iban a adoptar decisiones en este sentido, Madrid incluida.

Ante esta situación el ministro de Fomento considera que no hay problema porque el Gobierno ya ha legislado mediante decreto a nivel nacional, por lo que lo que terminará ocurriendo es que "las VTC no podrán trabajar en el ámbito autonómico ni local" en esa Comunidad.

Toda una advertencia para el Ejecutivo de Madrid, pero también al Partido Popular o Ciudadanos que han instado a liberalizar el sector del Taxi. A ellos les insta el ministro a acudir al plazo de enmiendas que hay abierto sobre el decreto. De este modo, se logrará que "las ocurrencias e ideas dejen de formar parte de la propaganda".

La intervención de Ábalos era esperada por los taxistas, quienes confiaban en que el Ministerio pudiera abrirse a establecer un tiempo mínimo de contratación para los coches de Uber y Cabify. Sin embargo, el ministro ha optado por no pronunciarse en este sentido.

El ministro ha cargado también contra el anterior Ejecutivo del Partido Popular por no haber puesto remedio a un problema sobrevenido por la ley Ómnibus aprobada por Zapatero. Un esceneario en el que los smartphones y las aplicaciones no tenían la presencia que tenían en los últimos tiempos.

Las protestas

Dice el titular de Fomento que si en 2013 se hubiera recuperado el ratio de una licencia de VTC por cada 30 de Taxis, en lugar de esperar a 2015 se hubieran evitado muchos problemas. Y, sobre todo, que las VTC se adentraran en la actividad propia del Taxi como ha ocurrido ahora.

En Madrid las protestas del sector van a continuar, aunque parece que las asociaciones tratan ahora de elaborar una nueva propuesta de negociación para presentar al Gobierno Regional. Lo hacen después de que el presidente Ángel Garrido se negara a negociar una oferta que planteaba 60 minutos para contratar los coches de VTC, lo que supondría "exterminar" el sector, según él mismo señalaba.

Los taxistas madrileños llevan ya once días de huelga, y esta tarde volverán a concentrarse en la Puerta del Sol para intentar lograr que la Comunidad recapacite sobre su postura.