Telefónica une todos sus servicios a empresas bajo una sola marca y estrategia

Telefónica ha presentado este jueves Telefónica Empresas, su nueva marca y estrategia integral para empresas españolas. La operadora de telecomunicaciones quiere ser el mejor socio tecnológico del sector y para ello ha unificado en un solo proyecto todas sus soluciones tecnológicas para empresas.

Telefónica Empresas es una propuesta unificada para la empresa apoyada en seis grandes áreas de negocio: conectividad, cloud, seguridad, big data, IoT y digital workplace, y en un modelo que incorpora alianzas con las grandes compañías del mercado como Amazon, Google, Microsoft o Cisco.

Según han indicado María Jesús Almazor, consejera delegada de Telefónica España y José Cerdán, CEO de Telefónica Business Solutions, estamos hablando de un plan de acción para el mercado Business to Business (B2B) con el objetivo de liderar el mercado de servicios digitales.

Startups de Open Future

"Se trata de acompañar a las empresas y administraciones públicas en su proceso de transformación digital, tanto desde el punto de vista interno y de organización, como de los servicios que ofrecen a sus clientes", han dicho. El objetivo es llegar "a todas las empresas españolas", sin importar su tamaño. En estos momentos, el 21% de la facturación de Telefónica en todo el mundo llega del área B2B.

Esta propuesta de valor se basa en un core digital que es la integración de las comunicaciones, las soluciones cloud y la seguridad. Este nuevo core digital sirve como base y habilita la integración tanto de los propios servicios digitales como los servicios digitales de terceros que el cliente demande.

Para ello, se trabaja en construir el ecosistema de socios más completo con líderes en cada una de sus categorías. Dentro de este ecosistema se integran también las startups que Telefónica está incubando a través del programa Open Future.

Con Telefónica Empresas, los empresarios podrán acceder a todas las capacidades, servicios y soluciones de las diversas unidades de negocio de la compañía como Eleven Paths, Acens, Luca, On the Spot, Wayra y Digital Retail, a través de una oferta comercial completa tanto para grandes empresas como para las de tamaño mediano y pequeño, así como el sector público. No obstante, las estructuras societarias de estas empresas se mantendrán.