¿Por cuánto dinero dejarías de usar Facebook durante un año?

En Facebook tienes a los amigos y conocidos a los que hace años que no llamas por teléfono. Con los que hace una eternidad que compartes los “a ver si nos vemos” y las fotos de aquel viaje a Mallorca en 2011 que nunca debieron salir a la luz. ¿Pero qué valor monetario tiene para los usuarios abandonar la red social?

Esa es la pregunta que se hicieron varios investigadores norteamericanos que han publicado en la revista PLOS ONE el estudio titulado How much is social media worth? Estimating the value of Facebook by paying users to stop using it (Cuánto valen las redes sociales? Estimando el valor de Facebook pagando a los usuarios para que dejen de usarlo). Tras llevar a cabo tres subastas entre públicos distintos, los investigadores concluyen que nadie abandonaría Facebook durante 365 días por menos de 1.000 dólares (874 euros).

El estudio plantea que si Facebook fuese un país, con sus 2.000 millones de usuarios, sería el mayor del mundo. Y es que pese a la crisis de confianza que atraviesa la red social, sigue siendo la mayor en cuanto a usuarios y “la tercera web más visitada en internet después de Google y Youtube”. Estas cifras dan un valor a los servicios que ofrece Facebook, aunque a priori su uso sea gratuito.

Primera subasta

El primer caso en el que los investigadores probaron a los usuarios para conocer el valor que tiene para ellos Facebook consistió en una subasta en la que los participantes de un campus universitario tenían que pedir un precio por desactivar su cuenta durante una hora, un día, tres días o siete días. A continuación, los investigadores eliminarían la puja inferior y pagarían la segunda más baja.

Tras la realización de la subasta, los investigadores concluyen que los usuarios desactivarían sus cuentas de Facebook por al menos 1,84 dólares si se trata de una hora, 6,01 dólares si es durante un día, 15,75 si eliminan la cuenta tres días o 38,83 si lo hacen durante una semana.

Como curiosidad, el estudio revela que aquellos usuarios que utilizan Facebook para subir fotos dan un valor inferior a la red social que aquellos que actualizan su estado. La explicación es sencilla, y es que los aficionados a la fotografía pueden recurrir a Instagram u otras aplicaciones para compartir sus fotos en la red.

Segunda subasta

En la segunda subasta, los usuarios tenían que poner precio a la desactivación de su cuenta durante un año. Los participantes, 41 estudiantes universitarios en este caso, se comprometían a que los investigadores comprobasen que se efectuaba la desactivación de la red social.

El resultado alcanzó una media de 2.076 dólares (1.814 euros) por dejar de utilizar la red social durante un año. Sin embargo, eliminando las respuestas de 21 participantes que decidieron no apostar y de dos que pusieron una cifra superior a los 50.000 dólares (cantidad considerada de ‘protesta’ por los organizadores), el resultado se queda en 1.139 dólares (995 euros). En total, 21 participantes recibieron la cantidad que habían pujado por eliminar su cuenta.

Tercera subasta

En un tercer escenario, los investigadores optaron por la participación online de 931 personas y 11 recibieron dinero a cambio de eliminar su cuenta de Facebook durante un año. En este caso, eliminando las participaciones que decidieron no pujar y aquellas con una apuesta superior a los 50.000 dólares, la puja media se situó en los 1.921 dólares (1.678 euros).

Los investigadores han querido destacar el valor que puede tener un servicio para los usuarios aunque este, como es el caso de Facebook, tengan una contribución mínima al PIB. Además, subrayan que “el valor que los usuarios otorgan a la red social, dependen más de la propia red social que de su preocupación por la privacidad”.