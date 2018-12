El caso del palco y los clientes 'indepes'

Bienaventuradas las fiestas de empresa. Llevo dos semanas sin parar, de comilona en comilona, de cóctel en cóctel, de sarao en sarao. No sé si es el MeToo o la edad, pero este año nadie me ha llamado guapa y ningún borracho me ha tocado el culo. Es una buena noticia. Lo que no cambia nunca es que los directivos con los que hablo, al amor de un buen vino, me cuentan historias que, normalmente, se reservarían.

Uno de ellos estaba especialmente preocupado y con ánimo taciturno, pese al arroz con carabineros. Me contó, en confianza, una historia que le viene preocupando desde la final de la Copa del Rey en el Wanda Metropolitano. "¿Quién te robó el mes de abril?", le pregunté.