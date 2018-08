SICE se adjudica las comunicaciones de uno de los mayores proyectos de Canadá

El proyecto Eglinton Crosstown Light Rail Transit (ECLRT) consiste en una línea de tránsito de tren ligero de 19 km propiedad de Metrolinx y operado por Toronto Transit Commission (TTC).

SICE proporcionará los Sistemas de la Red Troncal de Comunicaciones y Cronometría para este proyecto, el más grande de LRT realizado en Canadá. Con este nuevo proyecto, SICE consolida su posición como integrador de ITS en el sector ferroviario en América del Norte.

Eglinton Crosstown entrará en funcionamiento en 2021 y Crosslinx Transit Solutions Constructors (CTSC), una asociación general compuesta por SNC-Lavalin Constructors (Pacific) Inc., Dragados Canada, Inc., EllisDon Civil Ltd. y Aecon Infrastructure Management Inc., ha sido la empresa designada para la construcción del proyecto.

10 kilómetros de longitud

El corredor incluye un tramo de túnel de 10 km de longitud, entre Kelee Street y Laird Drive, y tendrá 25 paradas y estaciones enlazando con rutas de autobuses, tres estaciones de Metro y varias líneas del sistema de transporte GO transit. El proyecto también incluye las instalaciones de mantenimiento y cocheras en Weston Road.

Los túneles y el material rodante fueron adquiridos por separado, considerando que el resto de la infraestructura y los sistemas son responsabilidad de Crosslinx Transit Solutions (CTS), incluidos cocheras e instalaciones de mantenimiento, plataforma de vía, túneles, estaciones, paradas y todos los sistemas, incluida la vía, el sistema de Tracción Eléctrica (TPS), la catenaria (OCS), los sistemas de Comunicaciones, el Sistema de Señalización y Control de Trenes (S&TCS) y el Sistema de Ventilación en los Túneles (TVS).

La Red Troncal de Comunicaciones proporcionará una plataforma de transmisión de datos integrada de alta velocidad y alta disponibilidad basada en MPLS, entre los elementos del subsistema de comunicaciones y los dispositivos de campo ubicados en a lo largo de la línea.

Incluido en el alcance se encuentran los dispositivos de seguridad de red tanto hardware como software que permitan aplicar medidas de ciberseguridad cada día más habituales en este tipo de proyectos, así como el sistema de gestión de esta red.

El Sistema de cronometría de la línea ECLRT proporcionará una fuente de tiempo común para todos los dispositivos conectados a la red. El sistema incluirá dos fuentes de reloj NTP en una configuración redundante principal y de respaldo, las cuales distribuirán a todos los elementos de la red la sincronización horaria recibida por medio de GPS.