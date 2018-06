A LOS LEONES: Diana Morato (Deliveroo) y Moreno Carretero (Sacyr)

El empresario José Moreno Carretero fue expulsado del consejo de Sacyr después de sus ataques en público a la compañía. Una "dolorsa" decisión, según el presidente Manuel Manrique y que recordaba a los viejos tiempos en los que Luis del Rivero fue fulminado, precisamente, por quien ahora es presidente, entre otros.

La situación de Sacyr en el plano financiero es incuestionable, sin embargo, el enfrentamiento abierto en el que se ha visto implicada, que no deja de ser una lucha por el control accionarial, no beneficia en nada al futuro de la compañía. Los trapos del consejo deben lavarse en el propio consejo y no en los medios, tal como se quejan algunos accionistas minoritarios que reprochan la actitud de ambas partes pues consideran que no ha habido diálogo.

Ahora la situación se ha enquistado y la solución será en los tribunales. Ambas partes estudian ya cuáles serán sus próximos movimientos.