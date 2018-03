Facebook, Twitter y YouTube tendrán una hora para eliminar contenido terrorista

Bruselas aumenta la presión sobre los gigantes de Internet para que colaboren en la lucha contra el terrorismo y en particular contra el Estado Islámico. Facebook, Twitter o YouTube deberán eliminar de sus sitios web cualquier contenido terrorista -como mensajes de reclutamiento o instrucciones para cometer atentados- en un plazo máximo de una hora a partir del momento en que sean detectados, según ha reclamado este jueves la Comisión Europea.

Los contenidos terroristas son especialmente peligrosos durante las primeras horas de su aparición online debido a su rápida difusión y suponen un grave riesgo para los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, alega el Ejecutivo comunitario. Europa se ha convertido en los últimos años en objetivo preferente del Estado Islámico, que en los últimos años ha atentado en París, Bruselas, Niza, Berlín, Manchester o Londres.

"Debemos actuar todavía más rápido contra la propagada terrorista y los otros tipos de contenidos ilegales que representan una grave amenaza para la seguridad de nuestros ciudadanos y para los derechos fundamentales", ha reclamado el vicepresidente responsable de Economía Digital, el estonio Andrus Ansip.

Sistemas de detección automática

Además de responder rápidamente a los avisos de las fuerzas de seguridad y de Europol, la Comisión reclama a los gigantes de internet que pongan en marcha medidas proactivas para desactivar los contenidos terroristas y evitar que reaparezcan, especialmente sistemas de detección automática. Para asistir a las plataformas digitales más pequeñas, las compañías deberán compartir estas herramientas tecnológicas y mejorar la colaboración con las autoridades nacionales y con Europol.

Finalmente, las plataformas digitales deben indicar explícitamente en sus condiciones de uso que no albergarán contenidos terroristas. Además, tendrán que poner en marcha procedimientos acelerados para tratar todos los avisos que reciban sobre la presencia en sus redes de este tipo de mensajes. Las exigencias de Bruselas no tienen carácter vinculante, sino que se trata de una simple recomendación. No obstante, la Comisión avisa de que propondrá una nueva legislación si las compañías no cumplen. Los Estados miembros elaborarán informes cada 3 meses.

Bruselas lanzó ya en 2015 el Foro de Internet de la UE, cuyo objetivo es impedir que los grupos yihadistas internacionales como Estado Islámico se sirvan de internet para sus fines terroristas. El Foro reúne a Gobiernos, agencias de la UE, estudiosos y empresas de internet como YouTube, Facebook, Microsoft, Twitter, Justpaste.it, Snap, Wordpress y Yellow. Desde diciembre de 2017, las herramientas de detección automática de algunas de estas plataformas eliminan entre el 83% y el 98% del contenido terrorista identificado.