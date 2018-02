Repsol compra un 7,7% del campo Visund en Noruega: elevará su producción un 40%

Repsol ha alcanzado un acuerdo con la francesa Total para adquirir su participación del 7,7% en el campo Visund, ubicado en aguas noruegas del Mar del Norte, informó la petrolera.

Con esta adquisición, la producción neta de la compañía presidida por Antonio Brufau en Noruega, un país estratégico para la petrolera, aumentará aproximadamente a 30.000 barriles equivalentes de petróleo diarios, lo que supone elevar un 40% la producción en el país.

De esta manera, Repsol entra a formar parte del consorcio operativo del campo Visund, en el que participan Statoil, que es el operador con una participación del 53,2%, Petoro, con un 30%, y ConocoPhillips, con un 9,1%.

El campo Visund es un yacimiento de petróleo y gas ubicado a 22 kilómetros de la costa al Noroeste del campo Gullfaks en el área de Tampen. En 2017, su producción se situó en los 124.614 barriles equivalentes de petróleo diarios.

Este es el segundo movimiento estratégico reciente de la petrolera para consolidar su presencia en Noruega. A finales del pasado año, Repsol presentó también nuevo plan de desarrollo y operación para reactivar la producción en el proyecto del yacimiento petrolífero noruego de Yme, cuya inversión total asciende a unos 8.000 millones de coronas (unos 811 millones de euros), de los cuales aproximadamente la mitad corresponderían a la petrolera española.

Repsol actúa como operador en ese proyecto, con una participación del 55%, donde tiene como socios en el consorcio a Lotos Exploration and Production Norge AS (20%), Okea AS (15%) y Kufpec Norway AS (10%).

Noruega, mercado estratégico

La petrolera dirigida por Josu Jon Imaz está presente en Noruega, donde opera a través de su filial Repsol Norge, principalmente a través de su negocio de 'upstream' (exploración y producción).

La adquisición de Talisman Energy amplió la presencia de Repsol en Noruega, un mercado que representa una gran oportunidad de crecimiento y un país estratégico y estable para el grupo con un potencial importante en el área de exploración y producción.

La petrolera tiene licencias en 25 bloques para la exploración, producción y desarrollo en el Mar del Norte y de Noruega, área donde centra su actividad.

En Noruega, Repsol es operador de los campos Gyda, Varg, Blane o Rev. También es socio en los campos de Brage, Huldra, Veslefrikk y Tambar East. Asimismo, en 2015 alcanzó un acuerdo con Statoil para tomar una participación del 15% en el campo de Gudrun.