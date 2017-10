Catalán, sobre el 1-O: "Les hubiera dejado la butifarra, el bocadillo, la fiesta y el lunes, a la trena"

El presidente de AC Hotels by Marriott, Antonio Catalán, se ha mostrado muy crítico con el desafío independentista en Cataluña y la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy. "Yo les hubiera dejado con la butifarra, el bocadillo y que hubieran hecho una fiesta. Y el lunes, cuando decidiesen que van a hacer la república, cogerlos y a la trena", ha afirmado.

El histórico directivo hotelero ha insistido en que la independencia de Cataluña es "imposible" pues "Cataluña no se puede ir de España y España no puede estar sin Cataluña". Así lo ha asegurado durante el Foro Nueva Murcia."La gente en Cataluña, que no es nacionalista, está indignada", ha asegurado el fundador de la cadena española, quien se ha mostrado muy crítico con la gestión del Gobierno: "Yo soy el presidente del Gobierno y a la primera foto que veo, lo paro al minuto 2; y al día siguiente, me cargo al ministro de Interior". En este sentido, ha lamentado que a Mariano Rajoy le falte "inteligencia emocional", algo que, en su opinión, sí tiene José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre la posibilidad de diálogo, el directivo ha hecho una comparación: "Es como si el 23-F nos hubiésemos puesto a negociar con Tejero". A su juicio, no se puede negociar con los que hacen "terrorismo político".

¿Cómo puede afectar esta situación al turismo? El empresario lo tiene claro: no habrá grandes consecuencias. "Si no hay barricadas ni historias, a los turistas les importa muy poco", ha resaltado.

Sobre la turismofobia

No es el único asunto peliagudo sobre el que el empresario se ha posicionado en el último año. En agosto, Catalán se refirió a la turismofobia y a la saturación que vive el sector: "Nos sobran clientes; hay un poco de burbuja turística". A finales del año pasado, se 'rebeló' contra los bajos salarios pagados a las camareras de pisos en los hoteles. "No se puede pagar tres o cuatro euros por habitación", apuntó.

Antonio Catalán (Navarra, 1948) arrancó su trayectoria con 29 años, tras levantar su primer hotel, el Ciudad de Pamplona. Esa fue la primera piedra del grupo NH. Su participación en el grupo la vendió en 1997. Posteriormente fundó AC Hoteles, cuyo 50% fue vendido en 2011 al gigante Marriott.