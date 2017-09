A los leones

El CEO de la aseguradora fue el encargado de tejer la red fiscal del grupo sanitario. ¿El objetivo? Readaptarla para evitar que el fisco siguiera investigando ejercicio fiscal tras ejercicio. Parece que lo ha logrado, pero la nueva fórmula en la que se reorganizó está diseñada para maximizar el beneficio de sus accionistas británicos.

Algo que no sería negativo, si no estuviera pensando en tratar de pagar los mínimos beneficios fiscales. Esto es muy positivo para los accionistas, pero malo para las arcas públicas de nuestro país. Máxime, porque no se puede tener una doble moral: si criticamos a las tecnológicas, debemos hacerlo con todas las multinacionales.

Y por si fuera poco, parece que sus médicos no siempre aciertan con los diagnósticos. Que le pregunten al protagonista de esta historia que contábamos la semana pasada. En ella, pudimos comprobar cómo un error llevó a un paciente de Sanitas a un psiquiátrico, cuando estaba aquejado de párkinson.