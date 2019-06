En Laboral MAD el empleo ‘te lo llevas puesto’

Todas las mañanas son ajetreadas en Chamartín. Los días 19, 20 y 21 de junio, además, la multitud superaba a la habitual, ya que cientos de personas llegaban hasta la primera planta de la estación para acudir al encuentro de empleo Laboral MAD. Clece, filial de ACS, organizaba este encuentro por segundo año consecutivo para ofrecer 1.000 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid para el período estival.

El encuentro, previsto solo para dos días, tuvo que ampliarse también al viernes ante “la avalancha de solicitudes”, informan desde Clece. En total, se realizaron alrededor de 1.600 entrevistas para cubrir el millar de vacantes. Finalmente, de Laboral MAD 295 personas salieron con un puesto de trabajo -cumpliendo la premisa #melollevopuesto con la que se promocionó el foro-, aunque en las próximas semanas la compañía continuará con el proceso de selección para ocupar el resto de puestos gracias a todos los currículums recibidos.

Se repetía la dinámica establecida el año anterior. Laboral MAD se dividía en tres áreas, las dos primeras destinadas a que el candidato conociera mejor la compañía y las características del trabajo en un espacio audiovisual, con pantallas que mostraban un mapa con los distintos distritos de la Comunidad y el número de puestos que quedaban vacantes en cada uno.

La última área contaba con 12 puestos en los que se entrevistaba a los candidatos. “Una vez que llega, al candidato se le da un ticket y en las pantallas puede ver la ubicación y el número de su mesa, donde habrá un técnico esperándole para hacer la entrevista. Y si todo marcha bien, se va con una propuesta de contratación”, explica Angie Vigo, coordinadora de selección de Laboral MAD.

“Hay contratos orientados a verano y otros aperturados (con posibilidad de ampliación). Nosotros apostamos porque empiecen en la empresa y que a partir de entonces se generen ellos mismos la oportunidad de quedarse”. Muchos de estos contratos acaban ampliándose, cuenta Angie, siendo ella misma el mejor ejemplo de las oportunidades que se crean: “Yo empecé el año pasado para una cobertura de verano de tres meses y ahora soy fija en Clece”.

Una oferta que se ajusta a cada candidato

Con 1.000 puestos de trabajo, la diversidad de la oferta está asegurada. “En la parte de mantenimiento buscamos técnicos de climatización, frigoristas, electricistas, fontaneros. En el ámbito sociosanitario, auxiliares de ayuda a domicilio, auxiliares de enfermería, enfermeros, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales”, enumera Vigo. Aunque todas las vacantes eran para la Comunidad de Madrid, en el futuro, tratarán de llevar Laboral MAD hasta otras localizaciones.

Una de las peculiaridades de la Feria de este año es que “si el perfil de la persona encaja con los requisitos del puesto ofertado, el candidato se va con un puesto de trabajo” afirma Íñigo Camilleri, responsable de Selección y Desarrollo de Clece. Para ello, los técnicos de selección realizan durante la entrevista una búsqueda específica que se adecúa a las preferencias del candidato, teniendo en cuenta su formación, disponibilidad horario o las zonas en las que estaría interesado.

Clece

“Me han dejado explicar lo que yo necesitaba y en seguida han buscado posibles puestos”, cuenta Jesús Blázquez, que tras su entrevista sale con un precontrato para empezar a trabajar el 1 de julio como recepcionista en un edificio de oficinas. “Llevaba tiempo en el paro y necesito trabajar, no solo económicamente sino por estar ocupado”, relata, y aprovecha para resaltar el trato que ha recibido, ya que, a pesar de sus 60 años “me han dicho que no hay ningún problema por la edad. Me lo han puesto todo muy fácil”.

Nancy Chávez es otra de las candidatas que finaliza su entrevista con una sonrisa: “He logrado un puesto de limpieza y el martes ya tengo que ir a firmar el contrato porque empiezo el 1 de julio”. Cuenta que llevaba poco tiempo parada -un mes- “pero cuando tienes cargas y facturas hay que estar activa. He empapelado Internet de currículums y hoy he tenido una oportunidad, así que salgo muy contenta”.

Firme compromiso con los colectivos vulnerables

Nancy, como muchos de los candidatos que asistieron a Laboral MAD, acudía al encuentro de empleo a través de una las 50 asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que han colaborado en Laboral MAD. “Como entidad, Clece tiene un sello social que nos caracteriza, que es darle prioridad a colectivos vulnerables. Están expuestos de una manera muy particular a un mercado laboral al que no tienen fácil acceso y nosotros intentamos apostar por estas personas”, declara Vigo.

El 40% de los puestos que Clece ofrecía en este encuentro estaban reservados para personas pertenecientes a colectivos vulnerables: personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión social y jóvenes desempleados. En la actualidad, forman parte de la plantilla 8.917 personas en situación de vulnerabilidad, un 11,8% del total.

Para acceder a estos puestos, los candidatos tenían que ponerse en contacto primero con alguna de las asociaciones, ya que estas son las encargadas de hacer un trabajo previo de selección. “Clece nos explica los puestos que necesitan cubrir y nosotros hacemos una preselección de las personas de acuerdo a los perfiles que ellos necesitan”, detalla Elena Gil, directora de los programas de inserción laboral de la Fundación San Martín de Porres.

“Previamente, hemos hecho una entrevista y una formación para que ellos vengan preparados para el tipo de preguntas que se les va a hacer y cómo tienen que poner en valor su competencia laboral previa”, continúa Gil. Su asociación repite este año en Laboral MAD por los buenos resultados de la convocatoria anterior, en la que “todas las personas que enviamos fueron contratadas”.

Este tipo de encuentros para las personas pertenecientes a colectivos vulnerables tienen una importancia especial. Para aquellos que llevan mucho tiempo fuera del mercado laboral, “la búsqueda de empleo, con lo que ha variado el mercado, es muy difícil. Pero esto es muy motivador, porque saben que van a pasar una entrevista para puestos de trabajo que son reales. Lo ven como una oportunidad”, concluye Gil.