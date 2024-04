Rafa Nadal tampoco estará en el Masters 1.000 de Montecarlo: "Mi cuerpo no me deja"

Más malas noticias para Rafael Nadal. El tenista balear comunicó en la tarde de este jueves que tampoco disputará el Masters 1.000 de Montecarlo debido a las molestias físicas que sigue arrastrando.

A través de un escrito emitido a través de sus redes sociales, el campeón español puso punto y final al culebrón sobre su posible presencia en la apertura de la gira de la tierra batida. En el torneo le han esperado hasta el último instante, pero aunque Nadal ha apurado sus opciones finalmente ha tenido que declinar la posibilidad de participar en Mónaco.

"¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja", escribió el exnúmero 1 del mundo en un comunicado.

pic.twitter.com/oibcC4pBXo — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2024

"Aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo. No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren", prosiguió el balear en sus explicaciones.

Además, Rafa Nadal acompañó este mensaje tan sentido con un vídeo en el que se le podía ver entrenando en las instalaciones de su academia. Sin embargo, el trabajo realizado en los últimos meses no ha podido propiciar que llegue a punto para la disputa del Masters 1.000 de Montecarlo.

Sigue la pesadilla

La temporada del regreso de Rafa Nadal sigue siendo un tormento. El balear jugó a principios de año, el pasado mes de enero, en el ATP de Brisbane, en Australia. Allí lo hizo bien y superó dos rondas hasta llegar a los cuartos de final, donde cayó con Jordan Thompson.

Sin embargo, desde aquel momento, desde el pasado 5 de enero, el balear está inédito. Tan sólo jugó un encuentro de exhibición ante Carlos Alcaraz hace un mes, pero fue algo muy lejano a la competición.

Ahora se esperaba que Rafa pudiera estar en el arranque de la gira de tierra batida, en este Masters 1.000 de Montecarlo que supone mucho para él. Tanto, que lo ha ganado hasta en 11 ocasiones desde la primera vez que lo hiciera en 2005.

Ahora, Nadal tendrá que centrarse en seguir con su recuperación y en tratar de superar esos problemas que por el momento le impiden estar en una pista de tenis. El Conde de Godó y el Mutua Madrid Open son dos de sus grandes objetivos antes de Roland Garros.