Rafa Nadal, a dos semanas para un nuevo regreso: otra batalla con su físico y "una difícil predicción"

Mientras los focos están señalando a Carlos Alcaraz en Miami en su batalla por lograr el 'Double Sunshine', hay un tenista que está luchando por regresar por enésima a las pistas. Rafa Nadal ha vuelto a dejar imágenes esperanzadoras sobre la tierra batida y ya está tratando de aclimatarse a la arcilla del Masters 1000 de Montecarlo. Una nueva batalla para el veterano jugador que está marcada por su físico.

Esta temporada está viendo cómo la realidad le ha golpeado varias veces y los reiterados problemas físicos le han apartado de los principales torneos, lo que ha dado más disgustos que alegría. Solo ha sumado minutos en el ATP 250 de Brisbane y en la exhibición frente a Carlos Alcaraz en Las Vegas, pero él no ceja en su empeño de regresar a disputar un partido. Ahora que la gira americana de pista rápida está llegando a su fin, Nadal quiere volver a tener su cuota de protagonismo.

Tras un par de meses de ausencia, el balear está trabajando a contrarreloj para tratar de dar su mejor versión en el Masters 1000 de Montecarlo. Allí ha brillado en reiteradas ocasiones y ha desplegado su mejor juego durante años, ahora espera volver a disfrutar de su profesión y lograr sus objetivos en este 2024.

Sin embargo, el propio Rafa Nadal mira con recelo y cautela su presencia en Montecarlo. "Por desgracia, en los últimos tiempos se me hace difícil predecir lo que va a ocurrir", explicó la pasada semana durante un evento de la Fundación Rafa Nadal. Aún así, ya está trabajando a contrarreloj para conseguir brillar en uno de sus torneos favoritos.

Preparación a conciencia

Rafa Nadal ha dejado varias imágenes en sus redes sociales donde ha dejado claro que está preparándose a conciencia. Tiene dos semanas para estar en plenas facultades en Montecarlo, aunque los vídeos compartidos demuestran que esas molestias que le han tenido en fuera de juego han desaparecido casi por completo.

Aún así Rafa Nadal no se fía de lo que su físico pueda soportar y, en su última intervención pública, dejó claro que está yendo con mucha cautela para evitar sorpresas indeseadas.

"Por desgracia, en los últimos tiempos se me hace difícil predecir lo que va a ocurrir", explicó el jugador hace unos días durante su intervención en la Fundación Rafa Nadal. "Trabajo para intentar empezar la gira de tierra batida, ese es mi gran objetivo y para el que me estoy esforzando, pero de aquí a lo que pueda pasar, no puedo asegurar nada", añadió Nadal.

Además, ha dejado claro que está dispuesto a cambiar lo vivido en este primer trimestre de la temporada. Está trabajando duro en la Rafa Nadal Academy y dentro de poco se irá hasta Montecarlo para afrontar allí los días previos al Masters 1000.

"En ningún momento he dejado de entrenar y lo estoy intentando en todo momento. Me encuentro bien, pero hasta ahora no he podido seguir el calendario que me hubiera gustado. Ojalá la situación pueda cambiar", sentenció Nadal. Unas palabras esperanzadoras que demuestran su compromiso.

Su objetivo, más allá de ganar, es ser competitivo en la pista. Él no está dispuesto a pasearse en los partidos y quiere plantar cara a sus rivales. Ya lo demostró en Brisbane y en la exhibición con Alcaraz y quiere hacer lo propio en Montecarlo.

Su hoja de ruta

Rafa Nadal tiene trazado un plan para volver a resurgir en lo que resta de 2024. El ganador de 22 Grand Slams ya está preparándose para disputar un partido oficial tras más de dos meses alejado del máximo nivel y su primera para será el Masters 1000 de Montecarlo.

En la arcilla del Monte Carlo Country Club, Nadal ha ganado más veces que nadie, un total de 11. Por lo tanto, no es baladí que el tenista español haya decidido regresar en un torneo que se adapta a la perfección a sus características. Un lugar acogedor para él y donde puede lucir más su juego.

Por esta razón ha declinado acudir a la gira americana, a pesar de que su nombre aparecía en el cuadro final de Indian Wells y Miami. Ha cambiado esas dos paradas por recuperarse plenamente y afrontar con garantías la gira de tierra batida que le llevará a acometer varias paradas por Europa.

En total, cuatro torneos componen su hoja de ruta hasta principios del mes de junio. El primero de ellos lo disputará en Barcelona, donde se celebrará el Conde de Godó, un clásico del tenis patrio. Poco después, se desplazará hasta Roma para disputar el Masters 1000 y también se ha confirmado su inscripción en el Mutua Madrid Open.

Una preparación a la altura de las condiciones para poder rendir de la mejor manera en su principal objetivo de la temporada: Roland Garros. Una de las intenciones de Rafa Nadal es llegar en plenitud física al segundo Grand Slam del curso y para ello necesita rodaje.

Teóricamente se lo aportarán los torneos previos, pero Rafa Nadal ya está trabajando para que nada le sorprenda antes de Roland Garros y de los Juegos Olímpicos, su otro gran compromiso de este 2024. Se entrena con cautela y cuidando todos los detalles para brillar lo máximo posible, tan solo falta saber si las lesiones le respetarán.