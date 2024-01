Rafa Nadal anuncia que no jugará el Open de Australia por una rotura muscular

Rafa Nadal ha anunciado que no disputará la próxima edición del Open de Australia debido a un microdesgarro cerca del psoas ilíaco, el músculo que tantos problemas le ha causado en el último año. El balear acabó con molestias su último partido en el torneo de Brisbane y ha dado a conocer su decisión a través de varios mensajes en sus redes sociales.

El tenista español tuvo que ser atendido durante los últimos compases del partido de cuartos de final de Brisbane frente a Jordan Thompson. Se retiró a los vestuarios para ser tratado por el fisio del torneo entre ostensibles gestos de dolor, lo que hizo saltar las alarmas ante el miedo a una recaída.

Tras haberse hecho las respectivas pruebas, Nadal ha confirmado la peor de las noticias y su ausencia en el Open de Australia supone un duro varapalo para él. Tras haber dejado unas grandes sensaciones en su regreso, el exnúmero uno del mundo vuelve a España para continuar su proceso de recuperación.

[Las notas positivas que ha dejado el retorno de Rafa Nadal a las pistas tras un año de ausencia]

"Hola a todos, durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que como sabéis me tuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso es una buena noticia.

Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de 5 sets. Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar", explica.

"He trabajado muy duro durante el año para este regreso y como siempre mencioné mi objetivo es estar en mi mejor nivel en 3 meses. Dentro de la triste noticia para mí por no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esta no es una mala noticia y todos seguimos siendo positivos con la evolución de la temporada. Tenía muchas ganas de jugar aquí en Australia y he tenido la oportunidad de jugar algunos partidos que me han hecho muy feliz y positivo. ¡Gracias a todos por el apoyo y hasta pronto!", añade.

