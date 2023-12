El calvario de Kyrgios, peor que Nadal: un partido en 352 días y otra vez sin Abierto de Australia

Nick Kyrgios, en el US Open 2022 Europa Press

El tenista australiano Nick Kyrgios ha anunciado que no estará presente en el Grand Slam que se disputa en su país, el primero del año 2024, como consecuencia de los problemas físicos que solo le permitieron disputar un partido en el año 2023.

Kyrgios, que en 2022 se llevó el torneo en la modalidad de dobles junto a su compatriota Thanasi Kokkinakis y fue finalista en Wimbledon antes de parar en el mes de octubre, ha sufrido lesiones en muñeca, rodillas y pies que han provocado su ausencia de las pistas a excepción del duelo que jugó en Stuttgart (Alemania) contra el chino Wu Yibing.

"Este es un momento muy decepcionante para mí, pero no podré competir en el Abierto de Australia de 2024. Obviamente es desgarrador, he tenido recuerdos increíbles allí. Quiero volver a alcanzar la cima de mi juego y hacerlo bien, y por eso necesito un poco más de tiempo. Estuve tan cerca de ganar un Grand Slam que quiero asegurarme de que mi cuerpo tendrá el tiempo que necesita para regresar, tened paciencia conmigo", explicó en un vídeo publicado a través de su cuenta en la red social OnlyFans.

"Aunque no esté compitiendo este año, estaré presente comentando partidos. Tengo algunas cosas especiales planeadas, así que por favor seguid emocionados aún. Sabéis que estaré allí y espero veros a todos los fans", añadió Kyrgios.

La ayuda de Murray con la depresión

A comienzos del mes de diciembre, Kyrgios contó que Andy Murray le ayudó durante su depresión, cuando descubrió las heridas autoinfligidas que se había hecho y le ofreció apoyo.

Kyrgios, que dio una entrevista a Piers Morgan, contó este año que después de perder en Wimbledon 2019 tuvo ideas suicidas, pasó tiempo en un hospital psiquiátrico y estuvo compitiendo con heridas en los brazos que se había hecho él mismo.

"Murray vio las heridas y me preguntó que qué tenía ahí. Lo estaba pasando muy mal en esa épica y Andy intentó aconsejarme, pero estaba demasiado en mi mundo y no le escuché. Pero le estoy muy agradecido", dijo Kyrgios.

Según cuenta el australiano, Murray vio las heridas de Kyrgios durante un entrenamiento y alertó al agente del de Canberra para que tratara de ayudarle: "Andy siempre me ha apoyado. Cuando llegué al circuito me acogió. Luego se dio cuenta que no soy alguien a quien se pueda entrenar, que yo iba a por mi propio camino, pero siempre ha sido alguien que ha cuidado de mí".

