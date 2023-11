Horario y dónde ver el Alcaraz - Rublev: fecha, hora y TV del partido de las ATP Finals

Carlos Alcaraz vuelve a escena para disputar la segunda jornada de la fase de grupos de las ATP Finals. Lo hace sin red de seguridad y con la necesidad de ganar si no quiere complicarse sobremanera su pase a las semifinales. Para ello deberá ganar a Rublev este miércoles a partir de las 14:30 horas.

El tenista murciano llega a la cita ante el tenista ruso después de perder en su estreno ante Zverev en un partido en el que volvió a acusar su desgaste físico. Se adjuntó la primera manga del partido en el tie break, pero no fue capaz de repetir en los dos siguientes sets.

Sin embargo, Alcaraz no se rinde y sigue siendo positivo: "Esta derrota no me deja eliminado, así que tengo oportunidades para seguir mejorando y poder pasar. Tengo que analizar las cosas que no he hecho bien hoy, que son bastantes. El segundo saque. Y aunque la pista sea súper rápida, la consistencia. A final del segundo set y comienzo del tercero, he tirado varios puntos fuera a la primera", afirmó tras el partido.

Su rival, Rublev, también perdió en su debut en la Copa de Maestros y lo hizo de forma contundente ante su compatriota Medvedev. Compitió bien en el primer set, pero en la segunda manga se salió totalmente del partido y acabó perdiendo 6-2.

El de este miércoles será el segundo partido en el que Alcaraz y Rublev se vean las caras. La primera llegó en diciembre de 2022 durante un torneo de exhibición que se acabó llevando el tenista ruso en dos sets.

Horario del Carlos Alcaraz - Andrey Rublev de las ATP Finals

El español y el ruso se ven las caras en la segunda jornada de las ATP Finals, un torneo que se disputa en una fase de grupos en primer lugar, por lo que una derrota no supone una eliminación inmediata. El choque se disputará este miércoles 15 de noviembre a las 14:30 hora peninsular. En México serán las 7:30 mientras que en Argentina serán las 10:30 horas.

¿Dónde se juega el Carlos Alcaraz - Andrey Rublev de las ATP Finals?

Este torneo que sirve para poner el colofón a la temporada se disputa este año en la ciudad italiana de Turín. El Pabellón Pala Alpitour, el cubierto más grande de toda Italia, será el escenario que acogerá este encuentro.

¿Dónde ver el Carlos Alcaraz - Andrey Rublev de las ATP Finals?

El partido de esta segunda jornada entre Carlos Alcaraz y Andrey Rublev lo podrás ver por Movistar Deportes (59), el canal de la plataforma Movistar Plus. También se puede ver por ATP Tennis TV.

Además, se podrá seguir el encuentro gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL hará del partido correspondiente a la jornada 2 de las ATP Finales entre Carlos Alcaraz y Andrey Rublev.

