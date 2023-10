María Pérez y los Sánchez Vicario, galardonados en los Premios Ciudad de la Raqueta y María de Villota

La Ciudad de la Raqueta se engalanó este jueves 5 de noviembre de 2023 para acoger la gala de los reconocimientos que llevan el nombre del club, así como la entrega de Premios Maria de Villota. Una ocasión única e irrepetible para el mundo del deporte, ya que reunió a grandes figuras de distintas modalidades. Entre los premiados de esta edición se encontraban Álvaro Martín, María Pérez, la familia Sánchez Vicario, Fernando Romay, Pablo Lima o la Copa Sevilla.

Una vez más, la Ciudad de la Raqueta se convirtió en un rincón donde el espíritu del deporte impregnó cada rincón y recoveco de las magníficas instalaciones que poseen. En su XII edición, pudo contar con algunos de los nombres más importantes del panorama deportivo, político, cultural y social. En definitiva, una unión que aportaba un brillo diferente, una magia a lo largo de la tarde noche.

Además, se convirtió en un evento muy emotivo, pues se cumplía también la X edición de los Premios María de Villota. Un escenario perfecto para recordar a la fallecida piloto con algunas de las personalidades más importantes del mundo del deporte o figuras sumamente reconocidas como su padre, Emilio de Villota, o el CEO de la Ciudad de la Raqueta, Koki Martí. Ambos fueron unos maestros de ceremonias inmejorables en una noche única.

En la ceremonia también hubo más presencia, pues se galardonó al Real Grupo de Cultura Covadonga en el apartado de Institución Deportiva, a Vanguard Stars en la categoría de Empresa Deportiva, a Iker Aguirre con el Premio Especial Resiliencia, a la Fundación Napsis con el de la Solidaridad o a los periodistas Nacho Calvo o Paloma del Río en la clase de Comunicación Deportiva.

En cuanto al momento más especial, estuvo a cargo de Rafa Nadal con su espléndido discurso para conmemorar la décima edición de los Premios Maria de Villota. "Es complicado hablar de una persona que ha sido un ejemplo. Quiero agradecerle el habernos impregnado de ese espíritu de superación tras su grave accidente. La vida es un regalo como decía María", señaló el mejor tenista español de la historia.

Álvaro Martín y María Pérez, héroes para España

Dos de los nombres propios en la Ciudad de la Raqueta fueron los de Álvaro Martín y María Pérez. Los dos atletas fueron galardonados en los Premios María de Villota en la categoría de Hazaña Deportiva. Un trofeo ganado gracias a sus méritos en el pasado Mundial de Budapest.

Los dos marchadores dejaron una de las escenas más icónicas de nuestro deporte al ganar en las categorías de 35 y 20 Kilómetros marcha. Una actuación sobresaliente para unos premios sobresalientes. Además, tanto María como Álvaro sucedieron en esta lista a nombres de la talla de Rafael Nadal, Marc Márquez, Alberto Contador, Ruth Beitia, Maialen Chorraut, Teresa Perales, Ángel Nieto in Memoriam o la familia Gento, entre otros. Todos leyendas, un apartado al que ellos también se sumaron a lo largo de la noche.

Como no podía ser menos, fue Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, el que tuvo el honor de darles dichos premios. "Para el atletismo español es un auténtico honor la hazaña vivida por Álvaro y María. Nos han aupado a ser el mejor equipo de atletismo europeo. La marcha lleva desde 1908 y hay que impulsarla, y que mejor ejemplo que ellos", señaló.

Álvaro Martín y María Pérez celebran dos de sus oros en el Mundial de atletismo RFEA

Álvaro Martín solo tuvo palabras de agradecimiento tras el reconocimiento: "Gracias a la Fundación Maria de Villota y a la Ciudad de la Raqueta. Lo más bonito de una hazaña deportiva es poder compartirlo, como he hecho con María. Eso nos demuestra que en el deporte lo bonito es compartir estas cosas. Estos galardones son de muchísimo nivel y además tienen una carga de valores excepcional".

Por su parte, María Pérez también siguió en la misma línea y unió al discurso de su compañero el papel de las mujeres: "Hay una cosa que tengo clara y es que saborear los triunfos es algo increíble. Quiero agradecer a Paloma del Río por las palabras que ha tenido hacia nosotros. Quiero ser sincera y clara en dos cosas: Gracias a las mujeres que han abierto una puerta a todas como han sido Paloma del Río, Arantxa Sánchez Vicario o Maria de Villota. Los hombres y las mujeres podemos abrir unas barreras y unas puertas que a día de hoy todavía no se han conseguido".

Los Sánchez Vicario, familia e historia

La familia Sánchez Vicario recibió el premio Trayectoria de Tenis de Ciudad de la Raqueta por conformar una familia que ha sido clave en el tenis tanto en España como a nivel mundial en los últimos cuarenta años. Un reconocimiento a todo lo que han aportado los Emilio, Javier, Marisa y Arantxa a este deporte. Además, también estuvieron acompañados por su madre, que no quiso faltar para completar un elenco lleno de historia.

La saga familiar está encabezada por Emilio. Conquistó 15 títulos ATP en singles y 20 en dobles, donde llegó a ser número uno del mundo. Ganó tres Grand Slams en en dobles y una medalla de plata en los JJOO. Su hermana Arantxa también se convirtió en una referente y pionera de este deporte al lograr tres Roland Garros y un US Open, siendo ganadora de dos medallas olímpicas. También fue número uno. Además, logró numerosos títulos en dobles como el Open de Australia o Wimbledon entre muchos otros.

Por su parte, Javier, el hermano menor, conquistó cuatro títulos ATP y 26 títulos más en la modalidad de dobles. Fue número uno del mundo junior en el año 86. Cierra la saga familiar, Marisa, que fue jugadora en categorías inferiores y en la actualidad es la pieza clave de la Academia Emilio Sánchez, uno de los centros de formación y competición referencia a nivel mundial.

El encargado de entregar dicho galardón fue una de las grandes figuras del deporte de la raqueta es nuestro país como es el presidente de la Real Federación Española de Tenis. Miguel Díaz tuvo unas emotivas palabras para los cuatro hermanos Sánchez Vicario: "Que vamos a decir de esta familia, son referentes y han traspasado fronteras. Para el que conozca nuestro deporte, es imposible que no les conozca. Una familia increíble con Arantxaa, Emilio, Javier y Marisa. Habría que preguntar a su madre cómo ha sido capaces de crear algo así. Es increíble lo que se ha conseguido por todo lo que han significado para el deporte y para España".

En este aspecto, fue Emilio Sánchez Vicario el que habló en nombres de toda la familia y dejó uno de los discursos más emotivos de estos premios. "Es muy emocionante porque pensaba que ya lo había vivido casi todo, pero ver el vídeo y subir aquí con mi madre y mis hermanos ha hecho que me tiemble la voz. Familia es una palabra demasiado potente. Ahora parece que queda un poco de lado por el modo en el que vivimos y nos hace olvidarnos un poco de lo que somos", señaló.

"He disfrutado muy poco en familia, pero cada vez que he venido aquí he disfrutado con mi otra familia, la de la Ciudad de la Raqueta. Ahora que tenemos nuevos hermanos, seguro que se sentirán increíbles por formar parte de este proyecto. Yo tuve la suerte de hacer una conferencia con Maria de Villota en Sevilla y tuve la suerte de compartir conversación con ella. Cada vez que comparto un tiempo con Emilio de Villota y su mujer, hacemos referencia a la familia", terminó.

Continuando con la X edición de los Premios María de Villota, Fernando Romay fue distinguido con el galardón de Trayectoria Deportiva. El legendario pívot del Real Madrid fue otro de los reconocidos durante la ceremonia gracias a su larguísima trayectoria en el conjunto blanco y en la selección española. Un jugador que marcó una época y formó parte del cambio del baloncesto español.

Como era de esperar, el Premio Trayectoria Deportiva fue entregado por un antiguo compañero suyo, Juan Antonio Corbalán. El exjugador y ahora médico también quiso tener unas palabras para Romay y para María de Villota, a la que conoció personalmente.

"María, como otras mujeres, fue un ejemplo para las generaciones futuras. Fernando Romay fue de esos jugadores que no eran de los que mejor jugaban, pero él fue el que nos permitió mirar a los ojos a los grandes equipos que había en el baloncesto. Gracias a él conseguimos la medalla en Los Ángeles o en el Europeo previo. Tenerle a él nos dio muchas posibilidades. Ahora que se ha dicho tanto la palabra familia, él formó una gran familia en la Selección y en el Madrid. Además, era un gran deportista", explicó antes dar el premio a Fernando Romay.

Instantes después, el que fuese uno de los mejores pívots del mundo tomó la palabra con su particular sentido del humor. "En primer lugar hay que agradecer. Es un premio que se saborea desde la primera llamada. Hablar con Emilio es como un bálsamo para el alma. Hablas con él y te sientes completamente reconfortado. Lo que quiere es hablar con él y me da igual recibir el premio. Ahora que estoy aquí, veo que el premio me lo da Corbalán. Poned un base en vuestra vida. A Juanito le debo gran parte de ser lo que soy lo tiene él. Están muy bien los triunfos, pero lo que importa es el camino. Me enseño que no vale solo ganar, hay que merecerlo. Me enseño a ser un caballero. La vida continúa y se acaba el baloncesto. Si soy lo que soy es por los compañeros que he tenido", reseñó.

Pablo Lima y el periodismo, de despedida

Pablo Lima fue otro de los distinguidos, en este caso en la categoría Trayectoria Pádel. El 'Cañón de Portoalegre' se despidió del pádel a nivel profesional y dejó una huella imborrable. Fue número uno del mundo, ganó numerosos torneos y formó una dupla imparable con Fernando Belasteguín.

El día antes de marcharse a su Brasil natal, Lima fue uno de los protagonistas. Su galardón fue entregado por Bebe Auguste, una de las leyendas del pádel, que se mostró encantado con el carioca: "Llegó muy pequeño Pablo a España. Recuerdo verle los primeros días aquí entrenando, donde buscaba su sueño. Ahora te veo hacer las maletas e irte a Brasil con la maleta llena de reconocimientos dentro del mundo del pádel".

El Premio Evento Deportivo lo recibió la Copa Sevilla, uno de los torneos más antiguos de tenis de nuestro país. El galardón fue entregado por el presidente de la Federación de Tenis de Madrid, Juan Luis 'Tati' Rascón: "Es una de las razones fundamentales para que el tenis goce del estado de salud que tiene. Ayuda a los jugadores a sumar sus primeros puntos, Rafa Nadal los logró allí y Alcaraz alcanzó los cuartos. Es uno de los seis torneos más antiguos del mundo. Han pasado más de 100 top 100. Y han tenido hasta cinco jugadores que luego han sido números uno como Nadal, Alcaraz, Courier, Rafter y Moyá. Con eso está todo dicho".

La encargada de recogerlo fue Adoración Borges González, presidenta del Tenis Betis, y se mostró visiblemente emocionada al tenerlo en sus manos. "Muchas gracias por este premio, a Koki y a todos. Deciros que ha sido un año muy especial para nosotros, puesto que hemos subido a categoría 125. Cada año es una ilusión nueva, puesto que ya estamos pensando en la siguiente edición. Somos el único torneo que se disputaba en albero, pero cambiaremos a partir del próximo año a tierra batida. Es la guinda del año", resaltó.

Los periodistas Nacho Calvo y Paloma del Río fueron distinguidos en la categoría de Comunicación Deportiva por su extraordinaria trayectoria en RTVE, donde han sido la voz de deportes como el tenis, el baloncesto, la gimnasia rítmica y numerosos JJOO. Ambos han puesto este año fin a sus carreras en los medios acompañando las retransmisiones, hecho por el cuál la Ciudad de la Raqueta ha querido que fuesen unos de los nombres propios de la noche.

Emilio de Villota fue el encargado de entregar los mencionados galardones y se mostró "muy encantado de tener presentes" a dos grandes figuras del mundo del deporte. "Muchísimas gracias a todos. No sabéis el bote que me dio el corazón cuando mi nombre estaba relacionado con María de Villota. Pocos saben que hice durante años el tenis. No tengo más que divertirme con el mundo del deporte. Solo puedo estar agradecida por este premio", declaró Paloma del Río.

Nacho Calvo, por su parte, dejó una de las intervenciones de la noche con un discurso muy sentimental que cautivó a todos los presentes. "Es un auténtico placer y un honor recibir este premio tras haber dejado atrás 40 años de profesión. No sabía a que iba a dedicarme cuando era un chaval. Siendo un crío, me sentaba delante de la tele y soñaba con poder trasmitir esa emoción del deporte a la gente. Transmitir la emoción que me transmitían. Me produce más orgullo si cabe ver que los premiados han sido grandes deportistas a los que he entrevistado. Veo aquí a Emilio Sánchez Vicario y me acuerdo como vivíamos los primeros triunfos de Rafa Nadal. También me ocurre lo mismo con Arantxa Sánchez Vicario o Fernando Romay, que hoy también están aquí. Sin duda alguna, quiero dedicárselo a mi mujer, que es la verdadera artífice de esto. Siempre ha estado ahí para todo. Juego, set y partido", declaró una de las voces más importantes del tenis en nuestro país durante las últimas décadas.

En cuanto a los demás galardones, Iker Aguirre recibió el Premio Especial a la Resiliencia por fundar el club IparTenis en el año 2018, el Real Grupo de Cultura Covandoga fue galardonado con el de Institución Deportiva, la Fundación Napsis hizo lo propio en el de Solidaridad y Vanguard Stars se llevó el de Empresa Deportiva. El palmarés de esta edición lo cierra el grupo musical sevillano Siempre Así, que cumple más de tres décadas en los escenarios. La organización ha premiado su trayectoria con el Premio Especial Ciudad de la Raqueta-María de Villota.

