Djokovic, con problemas en el codo: preocupación a un mes de Roland Garros

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo y primer cabeza de serie, debutará este miércoles en el torneo ATP 250 de Banja Luka (Bosnia-Herzegovina). Lo hará, directamente en octavos de final, contra el francés Luca van Assche, 87 del mundo. En el foco está el estado físico del tenista serbio, que llega con problemas en el codo derecho.

Djokovic no tuvo en Montecarlo el inicio de la gira de tierra batida que hubiera querido. En su segundo partido cayó derrotado ante el italiano Lorenzo Musetti (6-4, 5-7 y 4-6) y está obligado a reponerse con la cabeza puesta en Roland Garros. Por delante tiene su participación en Banja Luka, seguido de los Masters 1.000 de Madrid y Roma.

En ese codo, donde admite tener ligeras molestias, residen las dudas de Djokovic. Aunque el serbio insiste en solo centrarse en su presente: "Mis pensamientos se dirigen hacia Banja Luka, quiero disfrutar de mi presencia aquí. Llevo jugando al tenis de manera profesional durante 20 años, me cansa pensar en qué viene después, planearlo todo. Cuando una persona se hace mayor, aprecia cada vez más mantenerse en el momento actual, mantenerse en el presente. Nadie sabe qué pasará en el futuro. Sabéis de sobra cuáles son mis objetivos", dijo en rueda de prensa.

Aún así, Djokovic reconoció que sus molestias en el codo persisten: "El codo no está en la condición ideal, pero es lo suficientemente buena y espero que esté completamente listo para el primer partido". Su verdadero estado no se podrá ver hasta que no salte a la pista este miércoles.

"Es la primera vez que estoy aquí como participante en un torneo. Lo mejor del tenis es que cada semana tienes una nueva oportunidad para llegar más lejos que la anterior. He pasado a una nueva página, es evidente que el resultado en Montecarlo no me hizo feliz, pero ésta es una nueva semana. Inmediatamente sentí emociones muy bonitas por parte de la gente que me esperó en el aeropuerto, frente al hotel y en los entrenamientos. Ha superado mis expectativas y esperanzas. Para los jugadores serbios, aquí nos sentimos como en casa", dijo sobre el torneo de Banja Luka en el que participa esta semana.

Novak Djokovic, sobre el suelo de la tierra batida de Montecarlo. REUTERS

"El mayor obstáculo para mí, a día de hoy, es Novak Djokovic: si puedo ganarle, puedo ganar a cualquier rival al otro lado de la red. Mi mayor desafío son las dudas internas, las inseguridades, el ser capaz de encontrar el equilibrio contigo mismo para poder rendir a tu mejor nivel. Tratar de transferir tu nivel y tu estado de relajación de las pistas de entrenamiento a la pista es lo más complicado y complejo, hay un motivo por el que solo unos pocos pueden hacerlo al más alto nivel. Tengo una rutina que trato de respetar siempre y que me coloca en ese estado óptimo para rendir a mi mejor nivel", añadió.

El joven Van Assche

Van Assche, de 18 años, superó este lunes en la primera ronda y con remontada al veterano tenista suizo Stanislas Wawrinka, al que batió por 1-6, 7-6 (4) y 6-4. Será la primera vez que se mida a Nole: "Solo he podido probar la pista de entrenamiento hoy, intentaré entrenar al menos media hora en la Central antes del miércoles para sentir la diferencia. Troicki me dijo que hay diferencias, que es complicado porque las condiciones son complicadas y bastante lentas. Sobre Luca, sé que entró hace poco en el top-100. Vi que Wawrinka estuvo liderando durante la mayoría del partido, pero eso de muestra que es un joven luchador, es muy rápido, es difícil romperle en estas condiciones y no se puede infravalorar a nadie. Espero que todo el mundo disfrute del partido tanto como yo lo haré en la pista", dijo el número 1 del mundo.



El segundo favorito en Banja Luka es el ruso Andrei Rublev, que el domingo se adjudicó el Masters 1.000 de Montecarlo tras ganar en la final al danés Holger Rune. Su primer rival, también en octavos, saldrá del partido de este martes entre el peruano Juan Pablo Varillas y el francés Hugo Gaston.

