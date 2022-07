El caso de Voracova da esperanzas a Djokovic: la tenista gana el caso a Australia por su expulsión

Al igual que le sucedió antes de jugar el Open de Australia a Novak Djokovic, Voracova fue trasladada a un hotel de acogida para inmigrantes y posteriormente expulsada del país sin jugar el torneo...aunque seis meses más tarde la justicia le ha dado la razón.

El diario australiano The Age informa de que Voracova ha ganado el juicio en su apelación y de esta forma se le restablecerá su visado para poder viajar a Australia después de que el tribunal concluyese que la tenista checa no violó las reglas para poder entrar al país.

Cabe destacar que, al contrario de Djokovic, Voracova sí pudo ingresar en el país pese a no estar vacunada con la pauta completa al recibir una exención médica en la que se demostraba que había sufrido una reacción adversa tras pasar el coronavirus. Sin embargo y pese a jugar un torneo en el país, las autoridades australianas decidieron deportarla del país.

Novak Djokovic tras un entrenamiento en Wimbledon Europa Press

Aun así, el tribunal destaca las diferencias entre Voracova y Djokovic: "En el momento de la decisión oral no estaba de acuerdo de que su presencia afectase a la salud de la comunidad australiana. El caso de la señorita Voracova se distingue del de Djokovic porque su visado no fue cancelado por riesgo de alterar el 'buen orden' y su caso tampoco lleva a esa conclusión".

"La señorita Voracova no se opone a la vacunación y a diferencia del caso de Djokovic, donde el ministro aseguró que Djokovic había mostrado desprecio por los protocolos de autoaislamiento, no hay pruebas de ello en el caso de Voracova".

Esta noticia salta en plena polémica por la posible ausencia del tenista serbio en el US Open al no estar vacunado. "El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los viajes al país de los ciudadanos no estadounidenses no vacunados", explicó en un comunicado la organización del Grand Slam tras anunciar la lista de participantes.

"De acuerdo con el reglamento del Grand Slam de la ITF, todos los jugadores elegibles se inscriben automáticamente en los cuadros principales de individuales masculinos y femeninos según su clasificación 42 días antes del primer lunes del evento", informó la organización.

Pero no solo en Nueva York se le cierran las puertas. El próximo 7 de agosto comienza una nueva edición del Masters 1000 de Montreal y desde el torneo se ha lanzado una advertencia a 'Nole'. "La situación es muy clara: o Canadá cambia las reglas o Djokovic tendrá que ponerse la vacuna. Y yo no considero probable ninguno de los dos escenarios", ha señalado su director Eugène Lapierre.

No se vacunará

En este sentido, el tenista, que ya insistió en que no se vacunará, se fija el US Open como próximo gran objetivo, aunque dependerá de si los países le permiten la entrada al no tener la pauta de vacunación. "Si tengo permiso, estaré allí. Si no lo tengo, no iré, no es el fin del mundo", aseguró. "Soy un tenista profesional, no me meto en política ni en nada porque eso no me interesa. Tengo mi postura y soy partidario de la libertad de elegir lo que más te conviene. Respeto todo y a todos, y espero que la gente al menos respete mi decisión".

