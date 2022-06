Carlos Alcaraz - Tallon Griekspoor, hoy en directo | Wimbledon 2022, tenis en vivo

El tenista español se encargó de disipar el favoritismo que se le imponía desde fuera antes del inicio del torneo: "No me veo favorito, estoy aquí para aprender". El alemán Struff le demostró que, efectivamente, ganar en Wimbledon no es fácil. 4-6, 7-5, 4-6, 7-6, 6-4 fue el resultado final de un partido extenuante.

Carlos Alcaraz Reuters.