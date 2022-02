Kyrgios vuelve a atizar a un rival: "Viste con lo que yo me pondría en una fiesta de Halloween"

Nick Kyrgios es uno de esos deportistas que pueden considerarse como 'chicos malos'. Polémico, excéntrico y con una personalidad muy controvertida, el tenista australiano suma a su paso cada vez más detractores. El último en tener un encontronazo con él ha sido el también tenista Michael Venus. Y el australiano no ha dudado en responderle, con falta de respeto incluida.

Ambos se enfrentaron en los cuartos de final del cuadro de dobles masculino del Open de Australia. La victoria fue para Nick Kyrgios y Thanasi Kokkinakis, quienes a la postre se convirtieron en campeones. Pero después de ese partido de cuartos, Michael Venus cargó contra el 'Bad Boy'.

"Es un imbécil absoluto y tiene la madurez de un niño de diez años. Siempre tendrá aficionados y él siempre lo hará de una manera para que le favorezcan, pero, al fin y al cabo, es un imbécil absoluto", aseguró Michael Venus en una entrevista al canal de televisión neozelandés 1News.

"En el lado de la madurez, tú puedes ver por qué nunca cumplió con sus expectativas y la gente nunca lo verá así. Siendo generoso, tiene la madurez de un niño de diez años. Es increíble, él puede reventar la pelota y pegarle a un niño y después, solo porque le da la raqueta al niño, la gente dice que es un buen tipo", agregó el neozelandés tras su derrota.

Kyrgios responde

Nick Kyrgios es de los que no se queda callado. Ha tardado algunos días, pero al final ha respondido a Michael Venus. Lo ha hecho sin querer dar importancia a su rival. Aunque, eso sí, le ha contestado con una falta de respeto: "Me da absolutamente igual lo que opina alguien que viste con lo que yo me pondría para ir a una fiesta de Halloween".

"Esta es la energía que queríamos. Hemos logrado que se presten atención a las declaraciones de Michael Venus, y creo que eso es genial", continuó Kyrgios. El australiano también señaló que no es como si se estuviera poniendo "un disfraz de payaso y montando un circo por ahí".

