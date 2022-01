Djokovic aguarda el veredicto final de los jueces mientras crece la crispación en el tenis

El 'día D' ha llegado. Este domingo, Novak Djokovic se sentará ante el Tribunal Federal para conocer si finalmente es deportado de Australia o si por el contrario puede quedarse y jugar el primer Grand Slam del año. El juicio tiene lugar a las 9:30 hora australiana (las 23:30 del sábado en hora peninsular española).

Después de más de diez días de incertidumbre y un continuo cambio de los escenarios, de cara a esta última jornada todo parece estar claro. El tenista serbio se pondrá ante un jurado que escuchará sus alegaciones tras haber sido cancelado este viernes su visado por segunda vez.

Lo tiene difícil un Nole al que han detenido por ser considerado "peligro público" al no estar vacunado. El 'caso Djokovic' es tan espinoso que pocos tenistas se han pronunciado con claridad en el asunto y menos son aún los que, además, han mostrado su apoyo al número uno del mundo a lo largo de los últimos diez días. Esta polémica llega a su final, pero parece que dejará durante un tiempo heridas importantes en el circuito del tenis.

División de posturas

Alexander Zverev y Nick Kyrgios han sido de los que se han posicionado a favor de Djokovic en las últimas horas. El tenista alemán, número 3 del mundo, mostraba su apoyo al serbio y decía que "no es justo venir aquí y no poder jugar el torneo". Más directo, como de costumbre, era un Kyrgios que reclamaba que Novak necesita "el apoyo de otros jugadores" y apuntaba a jugadores como Stefanos Tsitsipas, Andy Murray o Rafa Nadal que no se habían posicionado en el mismo lado.

Yendo a los que hizo referencia Djokovic, Tsitsipas fue de los que más claro habló sobre este tema: "Djokovic ha seguido sus propias reglas y ha hecho lo que muchos jugadores no se han atrevido a hacer", dijo el griego. A lo que se refiere es que el serbio viajara a Australia sin haberse vacunado cuando la ATP había dejado claras las restricciones. Se calcula que el 97% del top 100 del ranking está vacunado, es decir, solo tres no lo están y Djokovic es uno de ellos.

Solo hay tres tenistas sin vacunar en el top 100 del ranking ATP

Murray y Nadal, lo que han venido a decir en este asunto es que "las reglas son las reglas". El tenista español, rival histórico de Djokovic, con quien lucha por desempatar como los que más Grand Slams han ganado en la historia (20) junto a Roger Federer, dijo que Djokovic estaba "pagando las consecuencias" por sus propias decisiones.

Pablo Carreño o Garbiñe Muguruza, otros dos de los tenistas españoles que estarán en el Abierto de Australia que arranca este lunes, señalaban que el asunto hubiera tenido una fácil solución en su momento: "No creo que sea tan difícil, hay que vacunarse y eso es todo", decía la hispano-venezolana este sábado. "Hay que vacunarse y, si no lo estás, no tienes que venir aquí", decía con rotundidad el asturiano.

Novak Djokovic, en Australia EFE

En cuanto a las organizaciones, la ATP se ha mantenido al margen de todo este asunto a diferencia de la WTA, que mostró su apoyo a una tenista que se encontró en la misma situación que Djokovic y que ya fue deportada de Australia, Renata Voracova. "Voracova siguió todas las reglas y le facilitaron la entrada, compitió en un torneo y, de repente, su visado fue cancelado sin que hiciera nada malo", criticó la WTA.

División de posturas a todos los niveles en el mundo del tenis, al tiempo que crece la incógnita sobre el resto de la temporada y lo que le pueda ocurrir a estos puntuales casos que siguen sin vacunarse. Torneos como el de Estoril ya avisan de que, como en Australia, no podrá participar ningún tenista que no esté vacunado.

El 'caso Djokovic' se termina, pero todo apunta a que la polémica en el mundo del tenis va a seguir persistiendo durante un tiempo. Los tenistas se posicionan en un bando y en otro, los torneos y las organizaciones hablan y el futuro del número uno del mundo masculino es una incógnita entre posibles penas que pueda sufrir y su firme postura a no vacunarse.

