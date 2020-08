Djokovic dejará la presidencia del consejo de jugadores ATP para crear su propia asociación

Novak Djokovic sigue siendo protagonista en el mundo del tenis no solo por sus éxitos dentro de la pista. El serbio es un jugador muy involucrado en la ATP y en la ayuda de sus compañeros, actitud por la que aceptó el puesto de Presidente del Consejo de Jugadores ATP. Sin embargo, el balcánico considera que esa etapa ya ha pasado y que quiere ayudar de una forma nueva.

Djokovic considera que el consejo es una institución muy ligada a la ATP y que por tanto está muy cercana a los organizadores de los torneos y a las federaciones de los distintos países. De esta forma, considera que le resta margen de maniobra y que está demasiado supeditado a intereses que no benefician en absoluto a los tenistas.

Una de las mayores luchas que ha tenido Djokovic en los últimos meses es intentar que los jugadores con peor ranking puedan cobrar un poco más, especialmente en los Grand Slam, hecho que sería clave para sus carreras y para su estabilidad económica, algo que todos consideran fundamental evidentemente.

Por ello, en el mes de enero ofreció a los mejores abogados del mundo para negociar con los torneos una subida de los premios. Sin embargo, ni el hecho de ofrecerse él mismo a pagar a dichos abogados ha sido suficiente para conseguir llegar a un acuerdo que fuera totalmente satisfactorio.

Sin embargo, su decisión tendrá consecuencias, ya que su salida del Consejo provocará que él mismo cree una asociación paralela con la que seguir ayudando al resto del circuito. El serbio ya se ha ganado el apodo del Robin Hood de la ATP. Hace poco ya intentó romper una lanza en favor de Guido Pella y de Hugo Dellien, injustamente excluidos del Master 1000 de Cincinnati.

Djokovic no se irá solo, ya que la creación de esta asociación con dos socios que se han visto obligados a abandonar el consejo de jugadores de la ATP. Tal y como adelanta The New York Times, tanto John Isner como Vasek Pospisil acompañarán a 'Nole' en esta nueva aventura creada por y para sus compañeros.

El descontento de la ATP

La ATP, y concretamente su presidente Andre Gaudenzi, les invitó a salir del consejo en cuanto supo de su interés por seguir a Djokovic, un tenista y un personaje con un gran poder de convocatoria y que parece dispuesto a hacer del tenis un mundial un deporte más igualitario y que no se olvida de los jugadores con peor ranking. Esto supone gastos para los directivos, que no están nada contentos con las labores de ayuda que encabezan tenistas como Novak.

En las últimas fechas, Djokovic ya se mostró contrario a las medidas adoptadas para crear la 'burbuja' de Nueva York, aunque finalmente terminó accediendo a participar en la gira americana. Allí, fue uno de los más enérgicos para intentar vengar la figura de Pella y Dellien, incluso llegando a proponer un plante generalizado. Su salida del consejo y la creación de su propia asociación se trata a ciencia cierta de una mala noticia para los poderosos que rigen el tenis mundial.

