Nadal: "Será un honor si juego ante Federer en la Copa de Maestros"

Rafa Nadal se aferra con fuerza a la Copa de Maestros después de firmar una segunda remontada, esta vez ante Tsitsipas. Este triunfo se une al resultado del jueves de Novak Djokovic contra Roger Federer. El serbio cayó derrotado y esto tuvo como primera consecuencia que el de Manacor acabe el año como número uno del mundo.

Después de abrazar la copa y sonreír como un niño junto al trofeo, Nadal habló ante medios y aficionados: "Honestamente, no sé que decir. Me vienen muchos recuerdos, momentos a mi cabeza, y también muchas lesiones. Con todo lo que he pasado no imaginaba tener este trofeo otra vez tras 13 años y medio. Esto es fruto del trabajo de todo el año, pero es un verdadero honor recibirlo aquí en Londres".

Rafa Nadal con el trofeo que le acredita como número uno del mundo en 2019 Reuters

El tenista español no se olvidó de su equipo al cual agradeció su apoyo "en los malos momentos". Además también dio las gracias a la afición: "No sabéis la sensación tan increíble que se siente al entrar en pista y recibir este apoyo". Rafa Nadal es uno de los profesionales más queridos dentro del circuito de la ATP, por carácter, entrega y simpatía.

Deseo en Londres

Antes de finalizar su intervención, Nadal dejó un nuevo mensaje que desencadenó los aplausos en el O2 Arena de Londres: "No sé si seguiré mañana, depende de lo que ocurra más tarde. Sería un honor poder volverme a enfrentar a Roger y hacerles disfrutar de un gran partido, pero no depende de mí. Si no es así, nos vemos el año que viene".

