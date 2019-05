Kyrgios deja Roland Garros sin dar explicaciones

No hay día en que Nick Kyrgios no esté en el punto de mira. Los numerosos episodios que ha protagonizado últimamente le han mantenido en el ojo del huracán y las críticas hacia el tenista no han cesado.

Tras la expulsión del Masters 1000 de Roma por lanzar su raqueta y dar una patada a una silla en su partido ante Casper Ruud, se esperaba su presencia en Ronald Garros, sin embargo el australiano se ha 'borrado' del torneo.

El sorteo del cuadro del 'Gran Slam' de tierra tuvo lugar el pasado jueves y Kyrgios estaba incluido en él. No obstante, hasta este viernes la organización no ha recibido una notificación en la que confirmaban la ausencia del tenista australiano. La única razón dada para justificarlo es una enfermedad, aunque sin especificar ningún problema físico.

Kyrgios, durante un partido REUTERS

Kyrgios, que debía enfrentrarse al británico Cameron Norrie, dejará su lugar en el cuadro principal a un 'lucky loser' tras concluir la fase previa. De esta manera, Nick volverá a la competición al comienzo de la gira de hierba.

Por su parte, ya son muchos los incidentes antideportivos y provocaciones protagonizados por el tenista. Su calidad y su tenis se ven manchados por las actuaciones en la pista, lo que ha sido muy criticado por parte del mundo del tenis. Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa, ya cuestionó su manera de actuar.

"Es un mal para el tenis y ha entrado en una dinámica que le perjudica. Algo está fallando, no es normal. He visto las imágenes y su actitud es bastante penoso", señaló.

