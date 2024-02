Ilia Topuria hace historia: noquea a Volkanovski y se convierte en el primer campeón español de la UFC

España ya tiene a su primer campeón de la UFC. Ilia Topuria, de 27 años, ganó en la madrugada del sábado al domingo el cinturón del peso pluma arrebatándoselo al australiano Alexander Volkanovski. El peleador hispano-georgiano se impuso en el segundo asalto al defensor por KO.

En Anaheim, en el evento principal del UFC 298, Ilia Topuria cumplió con su destino y alcanzó la cima de las MMA. El peleador afincado en Alicante desde los 15 años finalizó con un brutal KO a Volkanovski, como prometió, haciendo gala de su brillante golpeo con los puños.

Topuria se convierte en campeón aumentando su invicto como profesional a un imponente 15-0. Sólo seis peleadores de la UFC habían logrado antes coronarse con un título sin haber perdido un combate. Volkanovski, que previamente había tenido cinco defensas del cinturón con éxito, cayó ante el poder de 'El Matador'.

"Me veo ganando de forma espectacular. No me va a ver venir por ningún lado", decía Topuria en la previa. Acompañado de su hermano Aleksandre y sus tres entrenadores, Ilia se subió a la jaula al son de los acordes de guitarra de la 'canción del mariachi' ('Morena de mi corazón'). El público en California iba mayoritariamente con el campeón, aunque en ningún caso el retador se pudo sentir sólo.

Las apuestas llegaron completamente igualadas al momento de la pelea. Topuria, ocho años menor que Volka y clavando el peso del campeón (65,5 kg.), se encargó de mantener el centro del octágono e ir hacia delante en todo momento. Se le vio sereno, intentando conectar alguna combinación de puños enseñando su poderosa derecha.

Volka se presentó más nervioso, seguramente con la reciente derrota contra Islam Makhachev -por KO en el primer asalto- todavía en el recuerdo. El australiano, fiel a su estilo conservador, se centró en tratar de ir encajando patadas en la parte exterior de las piernas de Ilia. Aún así, estuvo lejos de hacer el mismo daño que Topuria con sus puños.

Sobre el ecuador del segundo asalto empezaron a entrar las primeras combinaciones de Topuria y ahí llegó el KO. Ilia mandó a dormir a Volkanovski en otra gran demostración de su boxeo con un genial crochet de derecha. Con esa crudeza acabó un reinado que duró más de 1.500 días y da paso a una nueva era en el peso pluma de la UFC.

McGregor, "eres el siguiente"

Topuria, insaciable, y con el cinturón ya en sus manos, lanzó su siguiente desafío y fue directo al peleador más conocido de la historia de la UFC: Conor McGregor. "Es hora de UFC en España. Si todavía tienes pelotas, estoy esperándote en España", dedicó Ilia al irlandés pensando en su siguiente contienda soñada. 'El Matador' no se pone límites y tras convertirse por primera vez en campeón quiere ahora ser leyenda en su deporte.

Ilia, que antes mostró su respeto a Volkanovski con un abrazo, dejó también una frase inspiradora en sus primeros pensamientos ante el micrófono: "Confía en ti mismo. Trabaja incansablemente. Ten fe y todo es posible". Es la receta del éxito de Topuria, cuyo nombre ya está grabado para siempre en la historia del deporte español.

