Mo Katir, sancionado dos años por saltarse tres controles antidopaje y se podría perder los JJOO

Mo Katir ha sido sancionado por la Unidad de Integridad del Atletismo (AUI) con dos años de inhabilitación por saltarse tres controles antidopaje. Dicha sanción va desde el 7 de febrero de 2024 al 6 de febrero de 2026, lo que conllevaría su ausencia en los próximos Juegos Olímpicos de París, que se celebran este verano.

Una noticia que llega tan solo poco más de una semana después de conocerse la inhabilitación provisional de World Athletics. La confirmación de la sanción hace que se disuelva casi por completo la presencia de uno de los atletas de la delegación española que más opciones tenía de pelear por la medalla en los JJOO. Además, tampoco podría estar en los próximos Europeos al aire libre, lo que supone un duro golpe para el atleta.

Aún así, todavía hay una mínima posibilidad para Katir. El muleño podría recurrir dicha decisión al TAS, aunque parece muy complicado que reviertan la sanción. Esto se debe a que la Unidad de Integridad del Atletismo suele imponer este tipo de sanciones a todos aquellos atletas que se saltan tres controles antidopaje.

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, fue muy contundente acerca del castigo que se le impuso a Mo Katir. El máximo mandatario aseguró que Katir "no sería elegible hasta que no hubiera una resolución definitiva". No obstante, la AIU ya ha dado a conocer su veredicto con la sanción de dos años.

"La RFEA está a favor de la lucha contra el dopaje y a favor de los deportistas que cumplen las normas. Ellos están obligados a cumplirlas. Es responsabilidad de los atletas, deben tener ese compromiso. Las normativas están ahí y deben cumplirse", añadió Chapado.

La versión de Katir

"En el día de hoy, Athletics Integrity Unit (AIU) me ha comunicado una suspensión provisional ante lo que considera una infracción de las normas derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses". Con estas palabras, Mo Katir dio a conocer la triste noticia de su suspensión.

Como después, el reconocido atleta trató de explicar su versión de los hechos y se mostró en desacuerdo con la inhabilitación de World Athletics. No se presentó a tres controles antidopaje, aunque él aseguró que si había estado disponible para realizarlos y que todo se debió a un fallo del sistema.

"Considero que no existe una infracción derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses. En alguno de los fallos de localización reportados por parte de AIU, me encontraba disponible en lugar, fecha y horas aportadas por mi parte", declaró Katir a través de un comunicado.

