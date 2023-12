Berihu Aregawi vence en la San Silvestre Vallecana pese a un gran Mo Katir que no logró la épica

Tanto Mohamed Katir como Berihu Aregawi ya se habían encargado de avisar en la previa. Ambos estaban dispuestos a hacer historia y a batir el récord de la San Silvestre Vallecana. El etíope ya avisó en la previa: "Voy a intentar conseguir mi mejor marca aquí (26:32)". El corredor español aceptó el reto y aseguró que se veía capaz de bajar de los 27 minutos. Al final no se batió el récord, pero fue una carrera emocionante.

Se esperaba un mano a mano entre ambos atletas y la San Silvestre Vallecana no defraudó en absoluto. Los dos favoritos se batieron en un precioso duelo por la victoria y dejaron una batalla muy dura que comenzó a decidirse desde el principio de la prueba. Arefawi se acabó llevando el gato al agua después de un cambio de ritmo frenético en los últimos compases (27:15).

Fue una exhibición del etíope de 22 años. Enfiló solo los últimos kilómetros de la prueba, dejando atrás a su gran rival por la victoria. Avisó en la previa y no falló. Demostró ser el más fuerte. Se quedó sin el record de la San Silvestre, pero dio una 'masterclass'.

La batalla

Katir salió valiente y pegó el latigazo desde el principio. Sin contemplaciones, el atleta español apretó desde el inicio. Su rival, Aregawi, tras un gesto con la cabeza de Katir, se puso a su altura y comenzaron una carrera prácticamente en solitario. El español Aarón Las heras se mantuvo junto a los dos grandes favoritos en el primer tramo de la carrera.

Fue una actuación valiente del español que mandó un mensaje muy claro de que quería ir a por la victoria. Poco a poco, Katir y Aregawi se separaron del resto. Ambos se marcharon directos a la gloria, pero solo podía ganar uno.

Berihu Aregawi corre junto a Mo Katin en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2023 Rodrigo Mínguez

Llegaron a la mitad de la carrera tres segundos por debajo del récord de la San Silvestrene firmado por Jacob Kiplimo en 2018. No se tomaron relevos, ambos quería lucir y tiraron con todo.

Aregawi lanzó el órdago a falta de dos kilómetros. Katir no pudo parar el ataque del etíope de 22 años y tuvo que conformarse con el segundo puesto. Aregawi voló sobre las calles de Madrid. Durante los últimos compases no dejó de mirar su reloj. Su rival era él mismo. No batió el récord de la San Silvestre, pero dejó patente y no defraudo ante aquellos que lo consideraban gran favorito. Ovacionado por el Estadio de Vallecas cerró el crono en 27 minutos y 12 segundos. Katir quedó segundo (27:30) y Aarón Las Heras (27:52) cerró el podio.

Emoción en el femenino

Ababel Yeshaneh (30:31) se llevó la victoria en la modalidad femenina en una prueba que fue de infarto hasta el final. La etíope llegó junto a Asmarech Anlay (30:31) y Likina Amebaw (30:32) y logró hacerse con el triunfo.

Ababel Yeshaneh, ganadora de la Nationale-Nederlanden San Silvestre femenina 2023 Rodrigo Mínguez

Las tres corredoras entraron juntas al Estadio de Vallecas. Nadie podía predecir quien iba a llevarse el triunfo y acabó cayendo del lado de la atleta etíope prácticamente de 'foto finish'.

