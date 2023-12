Gerard Piqué e Ilia Topuria quieren crear juntos una promotora de MMA en España

2024 se presenta como el gran año para las MMA en España. En febrero se dará la primera pelea de Ilia Topuria por un campeonato mundial de UFC y hay planes en marcha para que la empresa haga uno de sus eventos en nuestro país, seguramente en Madrid, durante los siguientes meses. Sin embargo, el propio Topuria y Gerard Piqué se estarían guardando un as bajo la manga.

Ha sido el peleador hispano-georgiano el que ha aireado un notición para el sector de las MMA en España. Durante su reciente viaje a Estados Unidos para empezar la promoción de su pelea contra Alexander Volkanovski, Topuria habló de su relación con Piqué. Ambos se conocieron hace poco, pero parece que han mantenido una charla fructífera sobre posibles vías a explorar en el mundo de los negocios.

Un proyecto que está ya sobre la mesa es crear una promotora española de MMA. Tanto a Topuria como a Piqué les llamaría la atención abrir una empresa que se encargue de organizar shows en el territorio nacional e impulsar su talento. Un ejemplo a seguir sería la empresa WOWfc, que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos meses con sus eventos.

Topuria habló de sus planes ante el micrófono de ESPN: "A Piqué le gusta mucho las MMA, estuvimos hablando porque vamos a ver si llevamos a cabo una promotora de MMA en España. Hemos hablado de muchas cosas, es la primera vez que me he encontrado con él", dijo al periodista Carlos Contreras Legaspi.

Topuria, además, señaló que Piqué podría estar de manera presencial, como espectador, en la pelea contra Volkanovski del próximo 17 de febrero de 2024 en el UFC 298. "vamos a ver, creo que estará también en mi combate con Volkanovski según me dijo", detalló. En su última pelea, Ilia ya tuvo como espectadores de lujo a dos futbolistas españoles: Sergio Ramos y Ferran Torres.

Piqué y Topuria coincidieron en un viaje a EEUU y fue ahí donde empezaron a entablar su relación. Ilia es la mayor cara de las MMA en España y uno de los grandes prospectos a nivel mundial para liderar la UFC, mientras que Gerard, tras su exitoso camino como futbolista con el Barça y la Selección, ha entrado de lleno en el mundo de los negocios con su empresa Kosmos.

Ilia no oculta sentirse seducido por la visión empresarial de Piqué, con éxitos claros a sus espaldas como la Kings League: "Tienen una plataforma enorme con la Kings League y la verdad que tienen mucha dimensión y hacen las cosas bastante bien", recalcó en su entrevista.

Ilia Topuria planea asociarse con Gerard Piqué para hacer una promotora en España y el ex jugador del Barcelona está entre los invitados para la pelea ante Volkanovski en #UFC298. Además ¿quién ganaría en una pelea de MMA entre Piqué y Sergio Ramos?



— Carlos Contreras Legaspi 🦁 (@CCLegaspi) December 21, 2023

¿Una pelea entre Piqué y Ramos?

El punto divertido de las declaraciones de Ilia Topuria en ESPN llegó cuando le preguntaron acerca del resultado de una hipotética pelea de MMA entre Piqué y Sergio Ramos: No sé quién podría ganar una pelea de MMA entre Gerard Piqué y Sergio Ramos. No he visto a ninguno de los dos. Los dos son muy grandes, pero Piqué me sorprendió, es gigante, es muy alto. La verdad que no lo sé pero sería muy interesante. Habría que picarlos y ponerlos a luchar...", bromeó el peleador hispano-georgiano.

