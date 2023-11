Un campeón de la UFC captura a punta de pistola a un hombre que trataba de huir de la Policía

Sean Strickland, campeón del mundo de peso medio de la UFC, capturó a un hombre que huía de la Policía en Las Vegas. Lo hizo a punta de pistola, tras salir de su casa al ver al individuo entrando en su garaje para resguardarse de las autoridades.

Sin duda, la persona que huía del cuerpo policial no pudo llegar a un sitio peor. El luchador estadounidense, vio la escena por las cámaras de seguridad de su vivienda en Las Vegas y no dudó en salir a la calle, pistola en mano, para capturar al hombre. Al parecer, esta persona estaba involucrada en un episodio de violencia doméstica.

Después de un primer encontronazo, se aprecia como el hombre se aleja de la vivienda de Strickland, pero éste le sigue y le da un empujón que lo tira al suelo. Lo reduce a punta de pistola sobre el asfalto hasta que llega la Policía y lo detiene.

Estas imágenes fueron compartidas por el propio Sean Strickland en sus redes sociales. El campeón americano adjuntó un pequeño texto al vídeo en el que explicó lo sucedido: "El tipo estaba borracho pisoteando a una chica. Uno de los guardias de seguridad observó lo ocurrido y lo siguió. Chocó contra la acera y destrozó totalmente su llanta. Luego saltó y trató de esconderse en mi casa. Inicialmente, pensé que estaba robando mi coche".

Un luchador peculiar

Sean Strickland defenderá su campeonato del mundo el próximo mes de enero frente a Dricus Du Plessis. El estadounidense siempre ha sido un hombre leal a UFC, nunca rehuye ningún combate que se le ofrezca.

Además, su llamativa historia y su personalidad bizarra abren un nuevo capítulo mediático en una de las rivalidades más incómodas que haya visto la UFC. Su pasado neonazi y violento hacen que Strickland siempre juegue al límite con temas como el racismo o la homofobia en su 'trash talk' con otros peleadores, lo que le convierte en una especie de personaje que todos odian pero al que prestan atención.

"Si era capaz de esquivar botellazos en casa soy capaz de esquivar un puñetazo". "Creo que hay personas que necesitan que sus padres los hubieran pegado un poco más. Pero no me refiero a un tortazo, me refiero a palizas de alcohólico. Sé de lo que hablo". Estas son algunas de las frases que ha dejado Strickland a lo largo de su carrera.

