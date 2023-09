Lydia Valentín, en el día de su retirada: "Me gustaría que se me recordara como a una leyenda"

Lydia Valentín puso punto final a su carrera deportiva. Lo hizo en la sede del Comité Olímpico Español junto a sus más allegados y rodeada de nombres importantes como Alejandro Blanco, presidente del COE, o Víctor Francos, máximo mandatario del Consejo Superior de Deportes.

Lydia Valentín se despide con una trayectoria prácticamente inigualable. Con tres medallas olímpicas en su haber, un oro (Londres 2012), una plata (Pekín 2008) y un bronce (Río 2016). Además de una gran cantidad de títulos tanto a nivel europeo como mundial.

"Quiero dar las gracias de corazón a todas y cada una de las personas que me han acompañado en mi carrera deportiva. Gracias por creer en mi y por su apoyo. Por eso, más que una despedida, me gustaría que fuera una celebración a mi trayectoria deportiva", comenzó Lydia Valentín su discurso de despedida.

"Me voy feliz, llena, tranquila y muy agradecida. He conseguido mucho más de lo que jamás imaginé. He puesto a mi deporte en lo más alto del mundo. A partir de hoy comienza una nueva vida que estará llena de éxitos ya que llevo los valores del deporte que he aprendido", añadió.

Además, Lydia Valentín aseguró que se marcha con una pequeña espina en este tramo final de su carrera deportiva y no es otra que la de no poder estar presente en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. La halterófila se cambió de categoría, pero una lesión de cadera le ha impedido rendir al máximo ante la enorme exigencia que hay en este tipo de pruebas.

Lydia Valentín, junto a Alejandro Blanco, presidente del COE, y Víctor Francos, presidente del CSD. EFE

"Tenía la ilusión de ir a París pero los Juegos Olímpicos te exigen mucho. Quedan 300 días y hay que dar lo máximo pero con una lesión de cadera que he tenido es complicado. Tenía claro que no iba a competir si no soy la Lidia de siempre", explicó la deportista durante la rueda de prensa.

Por otro lado, quiso explicar que priorizó su salud antes que el deporte. También apuntó que su retirada es algo meditada y que se marcha contenta debido al enorme recuerdo que tienen la gente de su figura.

"He conseguido todo y volver a competir y saber que lo que voy a conseguir ya lo tengo, después de un año y pico lesionada, me hace pensar en mi salud. Esta decisión es meditada pero me voy plena y muy feliz. No me siento triste. Es brutal que la gente recuerde a Lidia Valentín con la halterofilia, un deporte que no es una potencia en España", sentenció.

Las palabras de Alejandro Blanco

Una de las personas que quiso reconocer toda la trayectoria de Lydia Valentín y que la acompañó fue Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. El máximo mandatario le dedicó unas emotivas palabras a la halterófila en el día de su despedida del mundo del deporte.

"En ese camino, más que nunca, lo conseguido por Lidia tiene un mérito tremendo. Algo que la hace especial y única. Eres un ejemplo del deporte limpio. Ha habido casos muy complicados y no has competido en igualdad de condiciones. Tu vida es una leyenda porque todos los éxitos que tienes pasarán siglos hasta que alguien los repita. De Camponaraya al cielo, eres única e irrepetible", declaró Blanco durante su intervención.

